ВИДЕО: Успешен тест на военен дрон на "Байрактар" с украински двигател

Според кратката информация, тестът е бил на дрон "Акънджъ". Това е безпилотен боен летателен апарат, управляван сателитно, който лети на големи височини. Дронът тежи 5,5 тона, екипиран е с два двигателя, като има и системи за електронна война. Модели на дрона са на въоръжение в турската армия още от 2021 година.

В рамките на сегашния тест е изстреляна успешно и ракета – на разстояние 140 километра.

ОЩЕ: Ердоган показа новия дрон "Байрактар" с украински двигател (СНИМКА)

Baykar has successfully tested an Akinci drone with a Ukrainian engine



The UAV launched an IHA-230 missile at a distance of 140 km. pic.twitter.com/Urn8a9aW5o