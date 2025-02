Виртуална фантазия: Тръмп показа как се изтяга на плажа в луксозната Газа (ВИДЕО)

"Trump Gaza №1" - под звуците на такава песен американският президент Доналд Тръмп танцува с жени, пие коктейли с израелския премиер Бенямин Нетаняху на плажа в Ивицата Газа и се радва на свой паметник в анклава, превърнат в луксозен курорт. Това, разбира се, не е реалност, а видео, генерирано с помощта на изкуствен интелект, което републиканецът сподели в профила си в собствената социална мрежа Truth Social.

Краткият клип върви с мелодията "Няма повече тунели, няма повече страх (...) златно бъдеще, чисто нова светлина" и очевидно отразява вижданията на Тръмп за Ивицата Газа след размяната на всички заложници и края на войната с Израел, предизвикана от нападението на "Хамас" през октомври 2023 г.

Donald Trump on his social media "TRUTH" added a video made with AI “what would Gaza look like?” pic.twitter.com/4FreGS1Qcj