Войната в Близкия изток: Израел и Хамас удължават примирието (ВИДЕО)

В изявление Хамас също потвърди, че се е договорил както с Катар, така и с Египет да удължи настоящото примирие с Израел с още два дни. Израел все още не е потвърдил официално споразумението.

И Хамас, и Израел, сигнализираха готовността си да удължат настоящото споразумение и да позволят освобождаването на повече заложници от Газа. Палестински служител каза вчера пред BBC, че Хамас е готов да освободи до 40 допълнителни заложници, което би означавало четиридневно удължаване според условията на първоначалното споразумение, договорено с Израел. Съобщава се, че Израел клони към по-постепенен, ежедневен подход. И даде да се разбере, че се готви да поднови войната в Газа.

Че Хамас се е ангажирал да освободи още 20 жени и деца през следващите два дни, потвърди и говорителят на Белия дом Джон Кърби. По думите му осем или девет от останалите заложници са американци и каза, че се надява те да бъдат сред освободените по-късно днес. Кърби каза, че спорната точка по отношение на днешните очаквани публикации е „дали две майки могат да излязат с децата си, това изглежда, вече е решено“. До момента е освободен само един американско-израелски гражданин, четиригодишният Авигейл Идан.

Тази вечер 11 заложници са освободени в замяна на 33 палестинци, освободени от израелски затвори, обяви Катар. Тел Авив обяви, че държаните досега от Хамас заложници вече са на път към дома. В социалните мрежи пък бяха разпространени кадри как освободените се пътуват в автомобил на Червения кръст, като са обиждани от жителите на Газа.

Once again, Gazans are harassing and bullying the released hostages as they make their way out of #Gaza to #Israel in Red Cross vehicles



All the hostages in these vehicles are innocent women, children, and toddlers#Hamas shows its ugly face yet againpic.twitter.com/wziA6JQbwy