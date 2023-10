Войната в Израел: Конфликтът се ожесточава, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

По последни данни досега израелската авиация е нанесла удари по над 200 цели в Ивицата Газа. Сривани са със земята цели сгради, а от 100 000 палестинци досега са били принудени да напуснат домовете си. Критична е и ситуацията с болниците в Газа, които са препълнени. Ивицата се намира под пълна блокада, като още вчера Тел Авив спря доставките на ток, храна и горива.

"Continue with all the strength," Israeli Prime Minister Netanyahu signed his post with footage of the strikes on the Gaza Strip. pic.twitter.com/0OtXrnWtNp