Войната в Израел: Нетаняху се закани да унищожи Хамас (ВИДЕО)

„Въздушните атаки в Газа са само началото, предстоят тежки дни“. За това предупреди израелският министър-председател Бенямин Нетаняху. Той се закани да „промени Близкия изток“. „Това, което Хамас ще преживее, ще бъде трудно и ужасно... ние ще променим Близкия изток“, заяви Нетаняху пред официални лица в южната част на страната, където бойци на Хамас извършиха изненадваща атака в събота сутринта. „Това е само началото... всички ние сме с вас и ще ги победим със сила, огромна сила“, добави той.

Нетаняху каза още, че Израел ще направи всичко, за да освободи пленниците, държани в Газа, но предупреди, че „предстоят трудни дни“ за Израел, което вероятно ще създаде сцена за конфликт, който може да отнеме седмици или дори по-дълго, за да приключи.

„Израел започва масирана атака, невиждана досега. Те искаха война и ще я получат. Ние винаги сме знаели какво е Хамас. Сега светът знае. Хамас е ИДИЛ. Зверствата, извършени от "Хамас", не приличат на нищо, което сме виждали от "Ислямска държава" насам, цели семейства са заличени, екзекутирани са деца, ние ще унищожим "Хамас", закани се той. „Всяко място, от което действа Хамас, ще бъде превърнато в руини. На наша територия все още има врагове и армията ни прави всичко, за да ги унищожи“, каза още той.

Нетаняху призова лидерите на опозицията незабавно да установят правителство на националното единство. Както беше преди Шестдневната война. “Нашите врагове осъзнават важността на американския самолетоносач, който е на път да пристигне в региона. И ще продължим да работим за увеличаване на международната подкрепа за Израел - за да спрем враговете си“, каза още той.

Видеокадри от боевете в Израел и Ивицата Газа показват, че ислямистите имат на разположение преносими зенитни ракети (MANPADS). Този вид портативни комплекси може да изстрелва ракети с инфрачервено насочване и се употребява срещу хеликоптери и нисколетящи самолети. Такъв тип ракети са американските "Стингър".

Hamas now has 9K32 Strela-2 MANPADS in service. Arab media published a video of a missiles being launched at an Israeli helicopter. pic.twitter.com/3eY9tkZWbp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2023

Масираните израелски въздушни атаки продължават да атакуват Газа, докато страховете от сухопътна инвазия продължават да се засилват. По данни на Тел Авив, само за ден бойни самолети са извършили масивни удари по цялата дължина и ширина на ивицата Газа. Общо около 130 цели са били атакувани през последните три часа с помощта на десетки самолети, като атаките са били съсредоточени в Бейт Ханун, Саджая, ал-Фуркан и Римал.

The IDF released footage of the bombing of the Gaza Strip



The press office said that "Over the past day, IAF planes carried out massive strikes across the length and breadth of the Gaza Strip, wreaking havoc among Hamas terrorists. In total, about 130 targets were attacked in… pic.twitter.com/n2CDujiGcp — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2023

Премиерът Нетаняху нареди и пълна блокада на Ивицата Газа, като спря доставките на храна, електричество и горива за палестинската територия. Решението предизвика недоволството на редица страни, а генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Израел да отмени тази мярка. Европейският съюз също реши да прекрати хуманитарната помощ за Палестина, но след несъгласието на редица страни, сред които Испания и Ирландия, Жозеп Борел обяви, че за момента тази мярка отпада и помощта остава.

The review of the EU's assistance for Palestine announced by the European Commission will not suspend the due payments, as clarified by the Commission’s press release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

В отговор на атаките, бригадите Ал-Касам на Хамас заплашиха да екзекутират израелски пленници, ако Израел продължи да бомбардира и убива цивилни в Газа. Припомняме, че има данни за най-малко 100 израелци – цивилни и военни, отвлечени при нападението на Хамас.

По-рано днес снаряди бяха изстрелвани и от Южен Ливан срещу Израел, а в отговор Израел също нанася ракетни удари. Съобщенията гласят, че въоръжени лица са проникнали от Ливан на израелска територия и еврейската държава е предприела ответни мерки. В потвърждение на това идват съобщенията от Тел Авив, че са убити четирима бойци на „Хизбула“, които са действали на израелска територия.

About five armed terrorists infiltrated into Israel from Lebanon and clashed with the Israeli military



IDF Spokesman: IDF forces killed several militants who crossed into Israel from Lebanon. Our military continues to scan the area. pic.twitter.com/608I8oLnv1 — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2023

Жертвите

По последни данни 687 палестинци са загинали вследствие на ударите в Газа, според здравни служители, 17 палестинци пък са убити в окупирания Западен бряг. По данни на организацията 100 Defense for Children International – Палестина, 100 деца са загубили живота си в Западния бряг и Газа от събота насам. Жертвите от израелска страна пък вече са 800.

Има ли надежда за дипломацията?

Дипломатическото разрешаване на кризата изглежда все по-далечно. Тази вечер Ал Джазира съобщи, че лидер на Хамас е обявил, че от организацията са отворени за преговори за примирие. Въпреки това от бригадата Касам вече предупредиха, че ще започнат да екзекутират заложниците, взети в плен от израелска територия, в случай на въздушна атака.

Имайки предвид, че това изявление дойде на фона на заканите на премиера Бенямин Нетаняху, че ще унищожи Хамас и че въздушните удари са само началото, което вероятно е индикация за посготвяна сухопътна операция, показва, че почти сигурно конфликтът ще ескалира, а с това и крехките надежди за някакво макар и временно примирие.