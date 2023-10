Израелската армия в Газа: А заложниците? САЩ заплашиха Иран и "Хизбула" (ВИДЕО)

300 танка, 600 бойни самолета и 173 000 войници... всички подготвени за разплата с "Хамас", докато 300 000 резервисти се регистрират за битка, обобщи АФП.

Израелските сили вече използват своята ударна сила от 600 самолета и 300 ракетни установки, за да атакуват безмилостно Ивицата Газа, с въздушни удари и артилерия, като са унищожили над 1000 цели, принадлежащи на "Хамас". Колко са убитите при тези удари никой не може да каже със сигурност - дотук официално са почти 700, като в това число влизат и 20-тина души, загинали на Западния бряг - другата територия на Палестинската автономия.

И настъплението няма да спре дотук, като 173 000 войници на Израел, включително 8 000 елитни командоси, очакват заповед за атака, които причиниха смъртта на стотици израелци досега, включително тези, избити на музикален фестивал в близост до границата с Газа: Паника и ужас: ВИДЕО от фаталния фестивал в Израел, атакуван от "Хамас"

Израел също се готви да използва своите специални сили от елитната част "Сайерет Маткал", за да се бие срещу Хамас. Смята се, че те ще се стремят да спасят стотиците израелци, които са взети за заложници: Най-добрите специални части в света (ВИДЕО)

Ukrainian blogger in Israel shows rows of personal vehicles belonging to reservists who came to join the fight and parked their cars near a military base. pic.twitter.com/gaKsEvPtIr — Dmitri (@wartranslated) October 9, 2023

Израелските военновъздушни сили казаха, че са хвърлили около 2000 боеприпаса и повече от 1000 тона бомби върху Газа, насочени към 10 000 цели в Газа през последните 20 часа. Сред целите са били три ракетни установки, насочени към Израел, джамия, откъдето екстремистите са действали, и 21 високи сгради, където е имало щабове и казарми на екстремистите. Израелските въздушни удари досега са убили над 600 души и са сравнили със земята голяма част от град Бейт Ханун в североизточната част на палестинския анклав, който терористите от Хамас са използвали като плацдарм за своите атаки.

Strikes on the Rimal neighborhood in Gaza City pic.twitter.com/trLFiaXZ87 — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2023

Военната мощ на Израел е много по-голяма от тази на "Хамас", които в момента притежават само около 10 000 ракети според външни оценки.

Израелските отбранителни сили заявиха, че искат напълно да лишат "Хамас" от властта му да управлява в Палестина след това, което беше описано като "най-лошия ден в историята". А в страната вече има военно положение, което значи, че израелската армия се отчита най-общо само на премиера, а той дава заповеди и разпореждания без да иска одобрението на кабинета си.

Още: Войната в Израел: Нетаняху се закани да унищожи Хамас (ВИДЕО)

Hamas showed a video how rockets are being launched into Israel. pic.twitter.com/kLGAJqxBMU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2023

Израелската сухопътна операция

Още през почивните дни израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, чев следващите 48 до 72 часа ще започне израелска сухопътна офанзива в Газа. Това е ужасяваща перспектива за сражения в сърцето на изключително гъсто населен град, в подземни тунели и в присъствието на предимно израелски заложници.

"Ударите ще бъдат насочени първо към командните центрове на Хамас и неговите войски, а огънят ще идва отвсякъде. В същото време армията ще се готви да влезе в Газа", прогнозира Александър Гринберг от Йерусалимския институт за сигурност и стратегия (JISS), пише БГНЕС.

Градската партизанска война обаче изисква ръкопашен бой, ограничава видимостта, увеличава броя на капаните, заличава разликата между цивилни и войници и прави бронираните превозни средства практически неизползваеми. Обезопасяването на всяка потенциално сграда означава да се мобилизират сапьори, да се разположат стълби, въжета и експлозиви, вероятно под обстрел, вероятно на тъмно. Нещо повече, съществуват неизбежни рискове от приятелски огън, свързани с разпръснатостта и мобилността на бойците. А използването на артилерия може да влоши нещата, когато развалините се превърнат в прикритие.

Още: Хамас готови на преговори за примирие, били постигнали целите си

Метрото в Газа

Около 2 000 000 палестинци живеят в Газа. Това е мрежа от тесни, пренаселени улици над интензивна мрежа от тунели, наречена от израелската армия "Метрото в Газа".

Стотици тунели са прокопани под 14-километровата граница между Газа и египетския Синай, за да пренасят бойци, оръжия и други контрабандни стоки. Много от тях са унищожени. Но от 2014 г. Хамас прокопава подземни маршрути в самата територия. Израелската армия ги беше бомбардирала интензивно през 2021 г. Но ако част от тази мрежа несъмнено ѝ е известна, други тунели са останали в тайна и ще усложнят нейните операции.

Предимство в отбраната

Хамас "знае своите тунели наизуст", казва Колин Кларк, изследователски директор на Soufan Center в Ню Йорк: "Някои вероятно са хванати в капан. Подготовката за битка на такъв терен ще изисква обширно разузнаване, което израелците може да нямат". И дори в по-голяма степен, отколкото при боеве на открито, защитникът - в този случай Хамас - има голямо тактическо предимство.

"Всички знаят, че ще бъде дълго и трудно, с много жертви", признава Александър Гринберг пред АФП, като добавя, че има "роботи и други специални средства за проникване в тунелите". За Хамас, уверява той, това е предимство, което може да се окаже и капан. Когато се локализират тунели, може да бъдат заровени тези, които са вътре.

И накрая, операцията има и допълнителна сложност: Хамас е взел за заложници десетки цивилни граждани, повечето от които израелци, но също така, според израелските медии, чуждестранни работници и вероятно войници.

"Израелското общество няма да прости факта, че животът на заложниците не е приоритет. Натискът на общественото мнение е огромен и (израелският министър-председател Бенямин) Нетаняху знае това много добре", казва Силвен Бул, социолог от CNRS, специализиран в Израел. "В сметките, които израелското общество ще поиска, ще има: "Вие не гарантирахте нашата безопасност, върнете ни заложниците", добавя тя, очаквайки "несъмнено конфликти на времеви принцип между военните и политическите".

"Израел ще стигне до проблема със заложниците (...) едва когато "Хамас" бъде победен и слаб. Нито секунда преди това", смята обаче Коби Майкъл, изследовател в мозъчния тръст INSS в Тел Авив.

Още: "Хамас" заплаши да екзекутира заложници при всяка бомбардировка на Израел без предупреждение (ВИДЕО)

In East Jerusalem, pro-Palestinian groups mostly consisting of youth are throwing petrol bombs at police cars. pic.twitter.com/sR3yFri76U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2023

Ролята на САЩ

САЩ не възнамерява да изпрати военни на място в Израел, но ще защитава интересите си в региона, заяви говорител на Белия дом, предаде Ройтерс.

Говорителят на Съвета за национална сигурност на Белия дом Джон Кърби заяви, че "няма съмнение, че има известна степен на съучастие" от страна на Иран в подкрепата на "Хамас", но президентът на САЩ Джо Байдън не е видял неоспорими доказателства, че Иран е участвал пряко в подготовката на операцията на "Хамас".

Кърби също така заяви, че "е твърде рано да се каже, че сме ударили спирачките“ на усилията за нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел, а че тази дипломация все още трябва да се насърчава.

Междувременно, високопоставен военен от САЩ предупреди ливанската войнствена групировка "Хизбула" да не взема "погрешно решение" за откриване на втори фронт срещу Израел, докато се бори с "Хамас". "Дълбоко сме обезпокоени от това, че Хизбула ще вземе погрешно решение и ще избере да отвори втори фронт на този конфликт", заяви той.

Една от причините, поради които Вашингтон изпраща ударна група самолетоносачи в Източното Средиземноморие, е да даде знак, че подкрепяните от Иран групировки като Хизбула не трябва да "поставят под въпрос ангажимента на правителството на САЩ да подкрепя защитата на Израел", заяви въпросният военен.

Новият командващ обединените щабове на армията на САЩ генерал Чарлз Браун предупреди и Иран "да не се намесва", предаде БТА. "Искаме да изпратим доста силно послание. Ние не искаме това (конфликтът – бел. ред.) да се разшири и идеята е Иран да получи това послание ясно и категорично", каза Браун пред малка група репортери, пътуващи с него към Брюксел.

Още: Байдън: Американски граждани вероятно са задържани от Хамас

Турция опитва да окаже натиск

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Израел да не напада "безразборно" цивилни във войната му с бойците на Хамас в Газа, съобщи АФП.

Ердоган е казал на израелския президент Исак Херцог по телефона, че "колективното и безразборно нападение на хората в Газа ще увеличи още повече страданието и спиралата на насилието в региона", съобщиха от администрацита на турския президент. Ердоган разговаря и с палестинския президент Махмуд Абас и премиера Наджиб Микати. Вече стана ясно, че Абас се готви за визита в Русия в скоро време.

Турският президент пламенно подкрепи палестинската кауза и подхода "две държави" като решение на израелско-палестинския конфликт. Той напусна седмичното заседание на кабинета, за да проведе спешен кръг от "телефонна дипломация", в опит за облекчаване на бушуващата криза. Подкрепата на Ердоган идва, след като един от съветниците му написа публикация в Twitter, с която с която определи операцията на "Хамас" като "легитимно право на защита":

Savaş ve şiddet yanlısı olmamakla birlikte Filistin’in başlattığı #AksaTufanı’nı meşru bir müdafaa hakkı olarak görmekte ve işgalci İsrail’e karşı Filistinli kardeşlerimizi sonuna kadar desteklemekteyiz.



Rabb’im tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların yardımcısı olsun. pic.twitter.com/QCMxiD5eo6 — Oktay SARAL (@oktay_saral) October 8, 2023

На този фон се обади и чеченският лидер Рамзан Кадиров. Той призова ислямските държави да формират коалиция и да призоват Запада да не бомбардира цивилни под претекст, че се обстрелват военни цели. Кадиров изрично подчертава, че е бил в Израел и е изпитал на собствен гръб "опити за открита провокация от първа ръка". Чеченският лидер дори обяви, че бил готов да изпраща "миротворци".

Още: Зеленски: В интерес на Русия е да разпали война в Близкия изток (ВИДЕО)

Ramzan Kadyrov, who didn't comment on the war in Israel since it started, called in his Telegram channel for Muslim countries to "form a coalition and call on Europe and the West to stop bombing civilians".



He also pledged to provide military assistance to Palestine to "restore… pic.twitter.com/uutU4X1dRM — Dmitri (@wartranslated) October 9, 2023