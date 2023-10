Родители в Израел спасили децата си, убивайки 7 бойци на "Хамас". Стотици избити в кибуц до Газа (ВИДЕО)

Двамата видели навреме как екстремистите от "Хамас" приближават и ще атакуват дома им – затова скрили 10-месечните си близнаци в специално укрепено убежище и се изправили срещу бойците на "Хамас". В последвалия бой двамата успели да убият 7 от бойците на "Хамас", но след това са били застреляни. Децата са намерени от роднини - снимка на загиналата израелска двойка препубликува и беларуската опозиционна медия NEXTA:

Saving their children from Hamas terrorists, the Israeli couple killed 7 militants who came to their home, but were murdered



Adar and Itay Berdychivsky from Kfar Aza were Israeli army officers and the couple kept weapons in their home. When Hamas terrorists approached their… pic.twitter.com/iIJosyPflE