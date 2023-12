Войната в Израел: Освободените заложници били дрогирани, Нетаняху иска контрол над разоръжаването на Газа (ВИДЕО)

Представител на здравното министерство съобщава пред комисията по здравеопазване, че на заложниците, освободени от плен на "Хамас", са дадени хапчета за успокояване, преди да бъдат предадени на Червения кръст за прехвърляне в Израел.

Д-р Хагар Мизрахи, ръководител на медицинския отдел на МЗ, споменава за специално лекарството Клоназепам, известно в Израел като Клонекс и продавано под марките Клонепин и Ривотрил на други места. Препаратът се използва за предотвратяване и лечение на тревожни разстройства, гърчове, биполярно разстройство, възбуда, свързана с психоза, и обсесивно-компулсивно разстройство. Д-р Мизрахи не предостави доказателства за това, уточнява CNN.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израелските отбранителни сили (IDF) трябва да запазят контрола върху разоръжаването на Газа след войната. По този начин на практика той отхвърли идеята, че международни сили могат да отговарят за сигурността в Ивицата Газа.

Това не е първият път, когато Нетаняху призовава за следвоенен израелски военен контрол в Газа. „На следващия ден Газа трябва да бъде разоръжена. И за да бъде разоръжена Газа, има само една сила, която може да гарантира това – и тази сила е израелската армия“, каза Нетаняху във вторник по време на пресконференция. „Никоя международна сила не може да носи отговорност за това“, каза той. „Видяхме какво се случи на други места, където международните сили бяха изпратени с цел разоръжаване“, допълни Нетаняху.

Същевременно продължават въздушните удари на израелската армия в Газа. Видеозаписи и разкази на свидетели показват, че във вторник е имало множество атаки в района на Дейр ал-Балах в централната част на ивицата, като много жертви са откарани в болницата на мъчениците в Ал-Акса.

Говорителят на болницата д-р Халил Ал Дакран каза пред CNN, че повече от 90 тела са пристигнали в медицинското заведение във вторник, в допълнение към 130 души, които са били ранени. Той каза, че пристигат още жертви. „Болницата на мъчениците Ал Акса е единствената в централната част и не може да поеме толкова голям брой хора, особено като се има предвид, че кланетата срещу нашия народ все още продължават“, каза той.

Израелската армия заяви, че нейните войски са "в сърцето" на Хан Юнис в южната част на Газа и са "завършили обкръжаването" на бежанския лагер Джабаля в северната част на Газа.

The IDF has been operating in Hamas strongholds in the areas of Jabaliya, Shuja'iyya and Khan Yunis, destroying terrorist infrastructure and eliminating Hamas terrorists.



In addition, our forces gained control of central Hamas positions in Jabaliya over the past day, as well as… pic.twitter.com/Sm4NB6yP2X