Войната в Израел: В очакване на сухопътна офанзива в Ивицата Газа (ВИДЕО)

В очакване на сухопътна операция, израелските въоръжени сили вече извършиха локални нападения в покрайнините на Ивицата Газа през последните 24 часа, съобщи военното командване, цитирано от "Джерусалем пост". По време на усилията си за намиране на изчезнали лица израелските сили са убили членове на Хамас, включително един, която е изстрелял противотанкова управляема ракета. Набезите включват "пехота и бронирани сили", съобщава Си Ен Ен. Според мнозина, тези разузнавателни действия ясно показват, че Тел Авив вероятно е в последния етап на подготовка за мащабна сухопътна операция.

Footage of strikes on #Hamas facilities in the Gaza Strip pic.twitter.com/XXQRCAR8P4 — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2023

За вероятността от започването на нова страница в бойните действия говори и призивът на Израел за мащабна евакуация на цивилни от Ивицата Газа. Военни са пуснали над Газа листовки, с които предупреждават жителите да бягат "незабавно" на юг, съобщиха кореспонденти на АФП в палестинската територия. "Незабавно се евакуирайте от домовете си и отидете на юг от Вади Газа", гласят листовките, на които има и карта със стрелка, сочеща на юг през линия в централната част на ивицата Газа.

The Israeli Air Force dropped leaflets in the Gaza Strip urging residents to evacuate to the south



Israel will destroy the Hamas regime and destroy its military capabilities, the country's defense minister said. pic.twitter.com/Z8Ozqqzxar — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2023

От Организацията на обединените нации също признаха, че са били информирани от израелската армия за заповед за "преместване" на около 1,1 млн. души от северната част на ивицата Газа в южната в рамките на 24 часа. Съобщението на Израел подсказва, че предстои пехотна военна операция. В мрежата вече се появиха спекулации, че тя може да започне буквално след часове, след като стана ясно, че Тел Авив е дал едва два часа на болница да евакуира пациентите си.

В същото време от Хамас отказаха да се подчинят на израелските призиви. Ръководителят на Бюрото за политически и международни отношения на "Хамас" Басем Наим обяви: "Имаме две възможности - да победим тази окупация или да умрем по домовете си". "Ние няма да напуснем. Не сме готови да повторим отново Накба", каза той, визирайки масовото изселване на палестинци при създаването на Израел през 1948 г.

Същевременно продължават масираните бомбардировки над Ивицата Газа. Израел обяви, че е унищожил десетки позиции за изстрелване на безпилотни самолети, които са били изградени върху покривите на цивилни къщи в ивицата Газа. От ВВС на Израел уточняват, че става въпрос за десетки аварийни позиции на терористичната организация "Хамас", чрез които се изстрелват дронове. Позициите са били построени на покривите на къщите на жителите на Ивицата Газа, както и вътре в домовете им. Израелските ВВС считат, че това е още един пример как терористичната организация "Хамас" използва гражданите на Ивицата Газа като жив щит.

THIS is what the world needs to know about the civilians in Gaza: pic.twitter.com/b8HOsstwqC — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

Израелските въоръжени сили обявиха, че са успели да убият брата на лидера на "Хамас" Яхя Синвар - Хамед Синвар. Беше публикувано и видео как е станало това - с бомбардировка. Израелската армия публикува и видеокадри как е върнат израелският военен пост Суфа, завзет от "Хамас" на 7 октомври - спасени са 250 заложници, убити са 60 бойци на "Хамас" и са арестувани още 25.

The IDF publishes a video of the assault on the Sufa military outpost by Israeli special forces. The facility was captured by Hamas fighters on October 7. pic.twitter.com/2Y4sJ86hJO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

Жертвите

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1300 души, а над 3400 са ранени. От палестинска страна се съобщава за над 1800 жертви – 1799 от тях в Ивицата Газа и 46 на Западния бряг. Ранените са над 7000, като 6388 от тях са в Газа, а 700 – на Западния бряг.

Остава неизвестна и съдбата на най-малко 100 души, отвлечени от Хамас при нападението в събота. Днес от "Хамас" обявиха, че при израелски въздушни удари са били убити 13 от взетите за заложници хора при кървавата операция от миналите почивни дни. Снощи пък стана ясно, че сред заложниците има роднина на израелския премиер. Това съобщи самият Нетаняху, като уточни, че става въпрос за сина на неговия племенник.

Дипломацията

Като се има предвид всичко случващо се през последните дни, конфликтът категорично върви към ескалация и няма каквато и да е надежда за мирно разрешаване на кризата. Мирното разрешаване на кризата вероятно ще стане на практика невъзможно с нахлуването на израелските сухопътни сили в Ивицата Газа, като това се очаква да стане в най-кратки срокове.

Самият израелски премиер Бенямин Нетаняху днес отново се закани да заличи Хамас от лицето на Земята. „Бих искал да подчертая: това е само началото. Нашите врагове едва сега започнаха да плащат цената. Няма да описвам сега подробно какво предстои, но бих искал да ви кажа, че това е само началото“, каза той. Нетаняху заяви, че е разговарял с президента Джо Байдън и други световни лидери и е събрал "огромна" международна подкрепа за Израел. „Няма да забравим, няма да простим това, което ни се случи“, каза той. „Ние ще изкореним Хамас и ще донесем победа. Ще отнеме време, но ще излезем от тази война по-силни от всякога“, завърши Нетаняху.

