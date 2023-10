Израелски дронове пускат листовки над Газа с призив за евакуация (ВИДЕО)

"Незабавно се евакуирайте от домовете си и отидете на юг от Вади Газа", гласят листовките, на които има и карта със стрелка, сочеща на юг през линия в централната част на ивицата Газа.

The Israeli Air Force dropped leaflets in the Gaza Strip urging residents to evacuate to the south



Israel will destroy the Hamas regime and destroy its military capabilities, the country's defense minister said.