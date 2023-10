Израел: Убихме брата на водача на "Хамас". Екстремистите разкриха откога са готвили войната (ВИДЕО)

Обейду каза, че това е помогнало да се "създаде илюзия за неутралност" и "да се държи врагът в неведение за предстоящата операция". "Тази стратегия е изключително успешна и Израел в настоящата си военна кампания прибягва до убийства и кръвопролития, за да прикрие неуспехите си, вместо да извърши правилна оценка", каза Обейду, цитиран от левия израелски вестник "Хаарец". Той твърди, че "Хамас" е успяла тайно да вербува 4500 бойци.

Говорителят на движението заяви, че "Хамас" е готов за всякакви сценарии, включително израелска сухопътна операция. "Ако Израел предприеме такива действия, ние ще предприемем нови мерки, които ще доведат до значителни загуби за врага", заплаши Обейду.

Още: WSJ: "Хамас" е имал подробни схеми на израелски военни бази и кибуци

Израелските въоръжени сили обявиха, че са успели да убият брата на лидера на "Хамас" Яхя Синвар - Хамед Синвар. Беше публикувано и видео как е станало това - с бомбардировка. Израелската армия публикува и видеокадри как е върнат израелският военен пост Суфа, завзет от "Хамас" на 7 октомври: "The Times Of Israel": Водачът на "Хамас" е мъртъв (СНИМКИ и ВИДЕО)

The IDF claims that Hamed Sinwar, brother of Hamas leader Yahya Sinwar, was killed today in an Israeli airstrike in Khan Younis. pic.twitter.com/wN4UXbETji