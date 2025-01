Време е Русия да напусне Сирия: Бербок и Баро кацнаха в Дамаск с бронирани жилетки (ВИДЕА)

Германският външен министър Аналена Бербок заедно с френския си колега Жан-Ноел Баро пристигнаха в Дамаск. Двамата министри предстои да се срещнат с лидера на бунтовниците Ахмед ал-Шараа. Бербок обяви, че посещението й е ясен сигнал към сирийците - "възможна е нова политическа отправна точка за Европа и Сирия, за Германия и Сирия". Това е, което и милиони сирийци искат - Сирия отново да стане уважаван член на международната общност, добави Бербок.

Визитата на Бербок и Баро не бе обявена предварително. Двамата се движат с бронирани жилетки, предават световни канали, и са първите външни министри от Европейския съюз, които пътуват до Сирия след падането на режима на Башар Асад. Посланието им звучи така: "Време е Русия да изостави военните си бази в Сирия. Този, който поддържаше режима на Асад дълго време и си затваряше очите за военните престъпления на режима, е Владимир Путин."

🇩🇪🇫🇷 German & French Foreign Ministers visit Syria.



German FM Annalena Baerbock: "Today's trip—with my French colleague and on behalf of the EU—is a clear signal to Syrians: a new political beginning between Europe and Syria, Germany and Syria, is possible."



