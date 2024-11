Въпреки глобалното затопляне: Снегът се завърна на японския връх Фуджи (ВИДЕО)

Снегът се завърна на връх Фуджи в Япония. Добрата новина за японците съобщи BBC.

Снеговалежът беше забелязан в сряда от клона на Японската метеорологична агенция в Шизуока.

Снегът на най-високия връх в Япония падна около месец по-късно от очакваното, докато страната се възстановява от едно от най-горещите си лета. Записите показват, че върхът е преминал през най-дългия си период без сняг в последните 130 години.

Предишният рекорд е регистриран на 26 октомври два пъти преди това - през 1955 г. и 2016 г., коментира за АФП Ютака Кацута, синоптик в местната метеорологична служба на Кофу.

Въпреки че едно събитие не може автоматично да се припише на изменението на климата, липсата на снеговалеж на планината Фуджи съответства на прогнозите на експертите по климата в условията на глобалното затопляне. ОЩЕ: За първи път от 130 години насам: Планината Фуджи остава без сняг

Новината беше приветствана, като местните празнуваха и споделяха снимки на заснежения връх.

Докато снимките на снежния връх се разпространяваха в сряда, потребител в платформата X коментира: „О, чаках това“. Друг написа: „Никога не съм бил толкова развълнуван от първия снеговалеж тази година“.

„Най-накрая… гримът те кара да изглеждаш още по-красива“, гласи трети туит, отнасящ се до белия връх.

Планината Фуджи е една от най-популярните туристически атракции в Япония и е вдъхновила векове на изкуството. ОЩЕ: Гутереш: Нужни са спешни действия за предотвратяване на климатичния ад

Breaking November 6, 2024:



The snow has finally arrived on Mt Fuji as forecasted!



"Finally, the first snow cover! Mount Fuji looks good with snow," said a post from a nursing home, also in Fuji City. pic.twitter.com/amuoLC4epX