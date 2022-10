Къде е върховният лидер на Иран - още не е ясно

Различни ирански информационни източници твърдят, че има разногласия сред иранския елит какъв да е подходът срещу протестите. Според IranWire, има обвинения към различните подразделения за сигурност в Иран, че не правят достатъчно за налагане на ред, а ръководители на Ислямската революционна гвардия не са съгласни с използването на брутална сила срещу протестиращите.

Показателно е, че командирът на Революционната гвардия генерал-майор Хюсеин Салами се обърна към протестиращите студенти с думите, че „няма да допуснем врагът да ви атакува”. С тези думи той защитава тезата, че протестите са подклаждани отвън, а не че са израз на вътрешна нетърпимост към иранския режим. Началникът на иранския генерален щаб генерал-майор Мохамед Багери се срещна със студенти, като публично припомни каква важна роля са имали те за Ислямската революция – липсата на Хаменей на негово място обаче показва проблемите на режима, защото именно аятолахът е човекът, който досега беше лицето на режима при такива срещи и ги предизвикваше.

Дотук иранският президент Ебрахим Раиси почти не играе роля в опитите за комуникация на управляващите с протестиращите. Може би той не иска да се превърне в лицето на режим, който действа с жестокост и репресия срещу протестиращите, за да запази обществена подкрепа в борбата за това кой да бъде следващият върховен лидер на Иран след Хаменей.

Междувременно протестите в страната се организират на по-малко места, но специално на 2 октомври бяха по-свирепи в Техеран. В поне 13 ирански града обаче имаше протести. В технологичния университет „Шариф” се стигна до издигане на барикади. Протестите там със сигурност предизвикват загриженост сред иранския управленски елит, защото учебното заведение е много важно и има силни връзки с иранската армия, специално в развитието на ракетните технологии за военни цели.

Hey world, please look here! The Islamic Republic has surrounded our students in multiple universities and intends to attack them in order to arrest and kill them. Be the voice of Iranian students!#MahsaAmini pic.twitter.com/Hee5lXGoYD