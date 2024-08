Взрив във фармацевтична фабрика в Индия, има загинали (ВИДЕО)

Най-малко 15 души са загинали при инцидент в завод за производство на фармацевтични продукти в южния индийски щат Андхра Прадеш, предаде Ройтерс.

„Броят на загиналите към момента е 15 души и вероятно ще нарасне. Около 40 души са ранени. Провеждат се спасителни операции“, заявява областният полицейски началник.

A reactor blast at Escientia chemical factory in Rambilli Mandal, Anakapalli District of #AndhraPradesh has injured 18 people.



The incident occurred during the lunch hour at the factory in the Atchuthapuram Special Economic Zone.



The injured people are currently receiving