Забраниха барбекютата в Пакистан заради смог (ВИДЕО)

Забраниха на ресторантите с барбекюта да работят във втория по големина град на Пакистан - Лахор. Причината е задушаващият смог, обхванал града. Новината съобщава дубайското англоезично издание Khaleej Times.

В Лахор, който се намира близо до границата с Индия, редовно е в класациите за най-замърсените градове в света, а в сряда вечерта замърсяването на въздуха беше почти 20 пъти нивото, считано за безопасно от Световната здравна организация (СЗО).

Ето защо Агенцията за опазване на околната среда на източната провинция Пенджаб публикува уведомление, в което се казва, че ще бъдат въведени нови ограничения в четири „горещи точки на замърсяване на въздуха“, идентифицирани около града.

Рикшите, работещи с по-замърсяващи двутактови двигатели, ще бъдат блокирани, докато ресторантите, които правят барбекю без филтри за контрол на дима, са обект на „пълна забрана“.

#LahoreSmogAlert: Due to worsening #smog, a Green Lockdown is now in effect in #Lahore’s most affected areas.



🚫 Rickshaws & commercial generators banned



🏢 50% of office staff to work from home



🥘 Wood & coal food points closed; BBQs & open food points shut by 8 pm



🚗 Teams… pic.twitter.com/jNixmCEP8G