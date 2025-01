Загинали и ранени при блъсканица в храм в Южна Индия (ВИДЕО)

Най-малко шестима души загинаха, а десетки бяха ранени при струпване на стотици хора на входа на храм в Южна Индия, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Блъсканицата започнала в момента, в който полицията е отворила портите, заяви ръководителят на храма. Поклонници от цяла Индия се бяха събрали на 10-дневен фестивал в храма на Шри Венкатешвара в град Тирупати в щата Андхра Прадеш.

Премиерът на щата Андхра Прадеш заяви в публикация в социалната мрежа "X", че е "силно натъжен" от поредните смъртни случаи.

#BREAKING



Stampede Tragedy at Tirumala Temple



6 devotees including 3 women killed & several injured in large scale stampede that broke out at Lord Venkateswara Swamy temple



Chaos broke out as over 4000 people reportedly rushed for tickets to the Vaikunta Dwara Darshanam,… pic.twitter.com/924So9hWjy