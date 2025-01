Пиян мъж си полегна на жиците в Индия (ВИДЕО)

Пиян мъж се покатери на електрически стълб и легна върху жиците в Индия, съобщава индийската медия The Times Of India и споделя кадри от случката, която се разиграла в област в Парватипурам Маням, щата Андра Прадеш. Необичайният инцидент е станал в последния ден на 2024 година, но имал щастлива развръзка, тъй като мъжът е оцелял и не бил засегнат от електричеството.

Действието на мъжа хвърлиха селяните в ужас. Катастрофата била избегната, тъй като будните селяни спрели електрозахранването, като са изключили навреме трансформатора. След като изключиха електрозахранването, хората призоваха мъжа да слезе долу, но той първоначално отказа. Пияният прекара известно време на жиците, но след многократните апели, в крайна сметка склони и слезе долу.

Органите на реда са пристигнали на място, като полицията е образувала дело срещу мъжа. При разпита мъжът разказал пред униформените своята версия за опасната каскада. Той обяснил, че поискал пари от майка си, за да си купи лекарства. Тя обаче му отказала, което по негови думи го разгневило и в пристъп на гняв решил да легне на жиците.

По случая има и друга версия. Тя отново е свързана с майка му. Той поискал пенсията от майка си, за да си купи не лекарства, а повече алкохол. ОЩЕ: След семеен скандал: Жена се качи на електрически стълб и стисна жицата (ВИДЕО)

An inebriated man climbed an electric pole and lay down on the wires at M Singapuram village of Palakonda mandal in Parvathipuram Manyam district.



However, a disaster was averted as the alert villagers switched off the power supply by turning off the transformer in time.



More… pic.twitter.com/rqLL3kPOdo