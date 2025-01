Непълнолетен с джип се вряза в религиозна процесия в Индия (ВИДЕО)

Непълнолетен с джип се вряза с висока скорост в религиозна процесия в Индия. Новината за инцидента съобщава The Times Of India. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта по време на процесията на общността на сикхите в района на парк Раджа. Полицията в Индия твърди, че никой не е ранен, но не такава е информацията ан местните, които съобщават за четирима ранени, сред които възрастен мъж. Междувременно източници съобщиха, че ранените са били на лечение и че са положени усилия за идентифицирането им.

Органите на реда са се опитали да спрат джипа навреме, но опитът им не е бил успешен. Междувременно се съобщава, че непълнолетният е син на държавен служител. В социалните мрежи се твърди, че джпиът бил управляван от син на полицай.

Тийнейджърът е задържан от полицията, а сикхската общност поиска строги мерки срещу непълнолетния шофьор, който им развали религиозната процесия.

Възмутени от инцидента, местните потрошиха автомобила. Във видео в социалните мрежи се вижда как как един мъж рита джипа, докато друг мъж се надига на предния капак и започва да разбива предното стъкло, като го удря многократно с пръчка. Още няколко се присъединиха към нападението на колата.

Впоследствие полицията е пристигнала на място и е овладяла ситуацията. ОЩЕ: Кърваво нападение: Кола се вряза на коледен базар в Германия, има загинали и ранени (ВИДЕО)

An SUV driven by a police officer's son rammed into a crowd in #Rajasthan's #Jaipur on Thursday, injuring two people. Officials said that some members of the #SikhCommunity were participating in a kirtan when the speeding Mahindra Thar struck the gathering.



