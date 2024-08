Заради тероризиране на палестински цивилни: Борел ще поиска санкции за Израел

Санкции срещу израелски служители заради нападенията над палестинци ще поиска Жозеп Борел, ръководител на европейската дипломация. По думите му действията им остават „почти изцяло безнаказани“.

„Осъждаме нападенията на еврейските заселници в Джит, които целят да се тероризират палестински цивилни граждани. Израелските власти трябва незабавно да сложат край на тези недопустими действия“, заяви Борел в социалната мрежа "Х".

Още: Борел изрази пълна подкрепа за атаката на Украйна в Курска област

„Потвърждавам намерението си да внеса предложение за санкции на Европейския съюз срещу онези, които правят възможни действията на тези агресивни заселници, включително някои членове на израелското правителство“, добави той.

The Israeli government must stop these unacceptable actions immediately..



I confirm my intention to table a proposal for EU sanctions against violent settlers’ enablers, including some Israeli government’s members. 2/2