Поп-звезди стават кино-звезди по TV1000

Дейвид Бауи, Стинг, Бионсе, Джъстин Тъмбърлейк, Тайлър Суифт и още популярни лица от музикалния свят - на малкия екран

Този септември, филмотечният TV1000 събира плеяда поп-звезди, дръзнали да се изявят на кино екрана, в специален уикенд – на 24-ти и 25-ти септември.

Ще видим Дейвид Бауи (RIP) в „Лабиринт“, Стинг – в „Две димящи дула“, Бионсе в „Остин Пауърс в Златния член“, Тайлър Суифт в „Денят на влюбените“, Джъстин Тимбърлейк в „Социалната мрежа“, Андре 3000 в „Четирима братя, Снууп Дог в „Старски и Хъч“.

Дейвид Бауи в „Лабиринт“ (1986)

По TV1000 – на 24 септември, събота, от 16:00

Рoк лeгeндата Дeйвид Бауи изпълнява 5 opигинални пecни в „Лабиринт“ - фентъзи филм от 1986 година, режисиран от Джим Хенсън, създателят на „Мъпет Шоу“, и с изпълнителен продуцент Джордж Лукас. Сред тях са Magic Dance, As the World Falls Down и Within You.



Oтeгчeна, чe за пopeдна вeчep тpябва да глeда малкoтo cи бpатчe, Саpа (Дженифър Конъли) - тийнeйджъpка c бoгатo въoбpажeниe, пpизoвава Гoблинитe oт любимата cи книга "Лабиринт" да oтнecат бeбeтo. И кoгатo малкият Toби наиcтина изчeзва, Саpа тpябва да гo пocлeдва в cвeта на вълшeбната пpиказка и да гo cпаcи oт лукавия кpал на Гoблинитe (Боуи).



Heгoвият замък ce oxpанява oт cамия Лабиpинт - измамнo мяcтo, пълнo cъc заблуди, наceлeнo c чудати cъздания и нeизвecтни oпаcнocти.

Дейвид Бауи, роден като Дейвид Робърт Джоунс на 8 януари 1947 г., е емблематичен британски певец, композитор, мулти-инструменталист, художник и актьор, важна фигура в поп музиката в продължение на повече от четири десетилетия, известен като новатор, особено с работата си през 70-те години на 20-ти век. Дейвид ни напусна на 10 януари 2016 г.

Стинг в „Две димящи дула“ (1998)

По TV1000 на 24 септември, събота, от 22:00 часа

Култовата крими комедия от 1990-те, режисирана от Гай Ричи – разказва за хитроумният чаровник Еди, син на суровия собственик на бар Джей Ди, който разваля в игра на карти плановете на врага на баща си - краля на порното Хари „Сатъра" - той има една седмица, за да изплати дълга си от 500 000 лири или ще загуби пръстите си... същото очаква и приятелите му Том, „Бекона" и „Сапуна".

Скоро в тази история ще се намесят чифт изчезнали антични пушки, параноична група производители на марихуана, жесток събирач на дългове и младият му син, както и група свирепи гангстери.



Филмът е дебют за доста от актьорите в него, включително Джейсън Стейтъм и Вини Джоунс. Всъщност най-популярният участник безспорно е Стинг, който е в ролята на Джей Ди – собственик на бара и баща на Еди.

Видео за „Две димящи дула“ по TV1000

Гордън Матю Томас Съмнър, известен като Стинг, е английски музикант и актьор, основен автор на песните, певец и басист на ню уейв групата „Полис“ от 1977 г. до 1984 г., след което стартира самостоятелна кариера.

В кариерата си има 17 награди „Грами“, включително за песен на годината за Every Breath You Take, 3 награди „Брит“,„Златен глобус“ за песен към Kate&Leopold (2001) и четири номинации за „Оскар“ за оригинална песен – за Jim: The James Foley Story (2016), Cold Mountain (2003), Kate&Leopold (2001) и The Emperor's New Groove (2000).

Тайлър Суифт в „Денят на влюбените“ (2010)

По TV1000 на 25 септември, неделя, от 20:25 часа

Филмът проследява 10 истории на различни двойки, разделящи и събиращи се под напрежението на настъпващия 14 февруари или Свети Валентин, „Денят на Влюбените”.

Режисьорът Гари Маршал събира изумителен звезден актьорски състав, включително Шърли Маклейн, Куин Латифа, Аштън Къчър, Ан Хатауей, Дженифър Гарнър, Джейми Фокс, Джулия Робъртс, Джесика Алба, Джесика Бийл, Брадли Купър, а Тайлър Суифт съчетава и двата си таланта – актьорско майсторство и музикална дарба.

Родена е в Уест Рединг, Пенсилвания на 13 декември 1989 г., Тайлър прави своя актьорски дебют във филма „Денят на влюбените“. На 10-годишна възраст тя започва да участва на музикални изяви като караоке конкурси. Тайлър Суифт е носителка на 225 награди, сред които 11 награди Грами и 16 американски музикални награди, 34 Billboard Music Awards и една Brit награда.

Видео за уикенда на TV1000 от „Поп-звезда до кино-звезда“

