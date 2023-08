Проф. Бетани Хюз посети и България, за да снима културно-историческото ни наследство

Съкровища с Бетани Хюз отново е по Viasat History

Изключително успешният първи сезон на предаването дебютира по Viasat History през 2022 г. Благодарение на предоставения й ексклузивен достъп, чаровната водеща посети останки от кораби, храмове, дворци, подземни лабиринти и разкопки в Гърция, Гибралтар, Малта и средиземноморски острови като Делос и Иския.

Бетани също така бе в Истанбул, преди да отпътува нататък към пясъците на Арабия.

Проф. Хюз и екипът й бяха и в България това лято, за да заснемат български културни съкровища, които ще бъдат показани в следващия сезон на поредицата.

Видео за втори сезон „Съкровища с Бетани Хюз“ по Viasat History

В този текст разказваме за две от находките й от втори сезон – от 18 август - по Viasat History – произходът на Афродита и едно от естествените чудеса на света: стена от пламъци, горяща от десетилетия.

Азербейджан: стена от пламъци, горяща от 1950-те

Близо до Баку, столицата на Азербейджан, на полуострова Апшерон има странен феномен: нарича се Янардаг или „горящата планина“. Това е едно от най-големите чудеса на света: горят пламъци, достигащи до три метра, захранвани непрекъснато от естествено изтичащ изпод земята газ. Пожарът озарява неземния пейзаж от десетилетия и привлича вниманието на пътешественици от цял свят, сред които самия Александър Дюма – още през 19-ти век.

Дюма сравнява полето от пламъци с вулкана Везувий над Помпей. Той пише, че огънят никога не стихва и нито ветрове, нито бури могат да го потушат. Това не е преувеличение: от време на време някои пламъци угасват, но една стена от огън гори още откакто случайно е запалена от цигарата на овчар още през 1950-те.

Само на няколко километра, сред странния пейзаж се намира и друго природно чудо, захранвано от резервоара с газ: кални вулкани. В Азербейджан има над 700 такива – някои от тях са на над 25 млн. години, на размер варират от няколко метра до такива със 700 м. височина и 10 км. ширина. Тези вулкани не са предизвикани от гореща вряща магма; създадени са, когато газ метан предизвиква бълбукане в подземните води и така те образуват врящи басейни, а още по-любопитното е, че в Азербейджан те са студени, често около температурата на замръзване.

На Кипър гледат като на рождено място на Афродита, но там тя не е изобразена като красавица

Остров Кипър е на кръстопътя на Европа, Азия и Африка. От векове той е домакин на много чужди влияния, а в митологията – е рождено място на богинята на любовта, Афродита, родена по крайно необикновен начин. Когато небесният бог, Уран, е кастриран от сина си, гениталиите му са хвърлени в морето, близо до Кипър. Там те взаимодействат с морската пяна и по чудодеен начин създават най-красивата богиня в гръцкия пантеон. В древността поклонници идвали на острова, за да търсят помощта й по въпроси, свързани с любовта.

Любопитното е, че популярното изображение на богинята я представя с класическа красота, но в Кипър тя има доста различно изображение: скално образувание, към което се реферира като към „Скалата на Афродита“ или Petra tou Romiou.

Ранните култове на Изток често боготворели абстрактни обекти. Афродита е фигура както от класическия мит, така и от праисторията. Кипър вече имал своите символи на плодовитостта и те вероятно са се премесили с външни влияния. Това ражда историята за Афродита от Кипър. И до ден днешен скалата е популярна дестинация за туристи. Според местен мит всеки, който плува около Скалата на Афродита, ще бъде благословен с вечна красота.

С пътуванията си, Проф. Бетани Хюз ни дава нов поглед към неща, които сме си мислили, че познаваме из основи, и споделя съкровищата си с нас.

Втори сезон на „Съкровища с Бетани Хюз" дебютира на 18 август, в 22:00 часа по Viasat History

18 август, 22: 05 Съкровища с Бетани Хюз (сезон 2): Турция (Еп. 1)

Качвайки се на традиционна яхта гулет, Бетани Хюз плава по средиземноморското крайбрежие на Турция и посещава древни места, включително Халикарнас, Патара, Мира, Ефес и световноизвестната Троя.

24 август, 22:00 Съкровища с Бетани Хюз (Сезон 2): Азербайджан и Пътят на коприната (Еп. 2)

Бетани пътува до Азербайджан, който се намира между Каспийско море и Кавказките планини; това е било стратегическо местоположение по древния Път на коприната с наследство от различни богати култури.

8 септември, 22:00 22.00 Съкровища с Бетани Хюз (Сезон 2): Йордания (Еп. 4)

Бетани изследва художествените и културни чудеса на Йордания. Стратегическа пресечна точка между Изтока и Запада, Йордания е била център на велики цивилизации през цялата човешка история.

14 септември, 22:00 Съкровища с Бетани Хюз (Сезон 2): Албания (Еп. 5)

Бетани изследва разположената на Адриатическо и Йонийско море Албания - скритото бижу на Балканите и земя на епични градове-крепости, искрящи морета и разнообразна история и култура.

Бетани Хюз е родена на 14 май 1967 г. в Лондон. Печели стипендия, за да учи в престижното частното училище Notting Hill and Ealing High School, което е с богата история и в него се обучават само момичета. В него се влиза с интервю и с приемен изпит. Получава стипендия и за обучението си в колежа “Св. Хилда” в Университета Оксфорд. В момента се занимава с научна дейност към King’s College London и е преподавател в Кембридж към Института за продължаващо образование.

Автор е на няколко книги, сред които Helen of Troy: Goddess, Princess, Whore, 2005; The Hemlock Cup: Socrates, Athens and the Search for the Good Life, 2010; Istanbul: A tale of Three Cities. 2017. London: Weidenfeld&Nicolson.

Проф. Хюз има милионна аудитория в световен мащаб, като повечето от предаванията й в България се излъчват от ТВ канал Viasat History. Няколко последните й филми и поредици по най-добрия ТВ канал за история на Стария континент включват: „Дневниците на Венера“, „Нил: 5000 години история“, „Гласовете на мъртвите – Тутанкамон“, „Помпей: В очакване на бедствието“, и разбира се – „Съкровища с Бетани Хюз“!

Новият втори сезон на „Съкровища с Бетани Хюз", който показва Албания, Азербейджан, Йордания, Кипър и Турция, дебютира на 18 август, всеки петък от 22:00 часа по Viasat History.

