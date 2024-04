Тайните на древните мъртъвци и Военни истории по VIASAT HISTORY

През април Viasat History ви отвежда на пътешествие през ключовите моменти от Първата и Втората световна война с „Военни истории" и имаме три важни премиери, които ще излъчим всяка събота от 22:00 часа: в „Кланетата на СС в Арнбергската гора" научаваме за ужасяващо избиване, наредено от СС в самия край на Втората световна война, забавени съдебни процеси, затворнически присъди и ефекта на тези събития до днес.

Имало е много повече евреи, борили се активно срещу нацисткия режим, отколкото някога сме предполагали. „Съпротива: те се противопоставяха" хвърля светлина върху истинския размер на еврейската съпротива в гетата, лагерите и навсякъде другаде.

Откриваме също нови сърцераздирателни писма от бащата на Ане Франк, Ото, описващи колко много се е борило семейство Франк да оцелее в „Няма убежище: Неразказаната глава от историята на Ане Франк".

Другата рубрика на ТВ канала за история е „Тайните на древните мъртъвци“, в която разглеждаме историите, криещи се зад някои от най-мистериозните смъртни случаи в древността. Сред предаванията в селекцията на 6 и 7 април са „Зад обвивките на мумиите" и следваме разследващия убийства детектив Род Демери и професор Тури Кинг, докато проучват най-интригуващите убийства в историята в „Открития: Древни мистериозни убийства". Тук е и премиерата на „История на разпнатия мъж“ – за заблатения район Фенланд в Кеймбриджшър, където са открити човешки останки заедно с различни римски артефакти. На 7 април от 22:00 часа.

Рубрика: Тайните на древните мъртъвци

Всяка събота и неделя от уикенда на 6 и 7 април

Разглеждаме историите, криещи се зад някои от най-мистериозните смъртни случаи в древността. Начело на разследванията е съвсем новият документален филм „Историята на разпнатия мъж". През 2017 г. обикновени археологически разкопки в заблатения район Фенланд в Кеймбриджшър разкриват сензационна находка - най-добре запазения труп на разпънат от римляните човек, откриван някога.

Следват „Жертвоприношенията в царството Чимор", разкриващи мистерията зад откритите жертвени останки в Перу на стотици деца и малки лами, датиращи от 15 век.

Дешифрираме също тайни зад немаркирани саркофази, необичайни погребения, ужасно обезобразени мумии и още много в „Зад обвивките на мумиите" и следваме разследващия убийства детектив Род Демери и професор Тури Кинг, докато проучват най-интригуващите убийства в историята в „Открития: Древни мистериозни убийства". Има това и много повече, така че не забравяйте този април да гледате Viasat History.

Историята на разпнатия мъж

Неделя 7 април в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ древна история/ археология/ експедиции

Оригинално заглавие: Crucifixion Bones

Година: 2024

През 2017 г. при рутинни археологически разкопки на място, предложено за жилищно строителство в село Фенстантън в заблатения район Фенланд в Кеймбриджшър, са открити човешки останки заедно с различни римски артефакти.

Никой от екипа на „Албиън Аркеолоджи" не вижда нищо необичайно, но след като костите са отнесени в централата им и измити, се открива нещо много необичайно: гвоздей през петата на един от хората.

Може ли това да е доказателство за разпъване, извършено от римляните? Когато екипът прави някои проучвания, става ясно, че дотогава само един потвърден пример е бил открит през 1960 г. в Йерусалим; с цел да разберат повече, те се обаждат на известната остеоархеоложка д-р Корин Дюиг, за да разследва случая.

Кланетата на СС в Арнбергската гора

Събота 6 април в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ исторически/ военен/ политика и власт

Оригинално заглавие: Nazi Killing Fields

Година: 2023

Март 1945 г.: Втората световна война отдавна е загубена за германците, в Третия райх цари хаос, а специална част на СС, отговорна за използването на нацистките ракети Фау-2 - така нареченото „оръжие за отмъщение" - се чувства обезпокоявана от скитащи принудителни работници от бомбардираните индустриални западни райони. Командирът нарежда да бъдат избити, което завършва с 208 мъртви мъже, жени и деца, оставени заровени в гората; това е военно престъпление, което никога не е било напълно обяснено, останало е ненаказано в продължение на десетилетия и продължава да има последици и днес.

Няма убежище: Неразказаната глава от историята на Ане Франк

Събота 13 април в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ биографичен/ исторически/ военен

Оригинално заглавие: No Asylum: The Untold Chapter of Anne Frank's Story

Година: 2023

Ане Франк е икона на търпимостта и лицето на Холокоста. Доброволец открива съкровище в стара папка в архивите на изследователския институт YIVO в Ню Йорк - писмата на бащата на Ане, Ото. Тази кореспонденция разкрива неговите болезнени усилия да получи визи и да спаси семейството си от Холокоста; една по една молбите му за изходни визи са отхвърлени и светът му обръща гръб - държава след държава. Без убежище и без надежда, членовете на семейство Франк остават безпомощни и се укриват в Тайната пристройка; съдбата, която ги сполетява, след като са открити, е разказана в интервюта с членове на семейство Франк от Ева Шлос - доведената сестра на Ане, която има подобна история - и от братовчеда на Ане, Бъди Елиас.

Съпротива: те се противопоставяха

Събота 20 април в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ исторически/ военен/ политика и власт

Оригинално заглавие: Resistance: They Fought Back

Година: 2023

Всички сме чували за въстанието във Варшавското гето, но повечето хора нямат представа колко широко разпространена и силна е била еврейската съпротива срещу нацисткото варварство; вместо това е разпространено вярването, че „евреите са отивали на смърт като овце на заколение". Този просвещаващ документален филм коригира този мит за еврейската пасивност и е мощна илюстрация на въстанието в големи и малки гета, бунтовете в лагерите на смъртта и въоръжената съпротива в горите.

Viasat History съживява историята с увличащи документални предавания, със свеж и модерен поглед към историята. ТВ каналът отвежда зрителите на пътешествие през времето с интелектуални и задълбочени предавания, които едновременно развличат и провокират умовете. Фокусът пада върху европейската история, като разкрива тайни от миналото и обяснява как то ни определя днес.

Следете на www.viasathistory.bg и на https://www.facebook.com/ViasatHistoryBG & YouTube канал Viasat World Bulgaria.