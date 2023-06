Албанският премиер поиска международна конференция за ситуацията в Северно Косово

Замислената от албанския премиер конференция на високо равнище има за цел да бъде постигнато пълно споразумение за изпълнението на френско-германското предложение за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия. По думите на Рама тази негова идея вчера е била подкрепена и от самия председател на Европейския съвет Шарл Мишел.

„Нашият регион не може да бъде повлечен от един напълно безсмислен конфликт, абсурд, в който се играе с огъня на национализма, като се създават всеки ден причини за спорове“, написа Рама в социалните мрежи.

Takimet me autoritetet më të larta të Bashkimit Europian ishin një lajm shumë i mirë lidhur me progresin e Shqipërisë në negociatat me Bashkimin Europian dhe politikën tonë konstruktive rajonale. Por fatkeqësisht në këto takime, ishte tejet brengosës konstatimi i regresit të… pic.twitter.com/lW4J8O1oYE