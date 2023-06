Еди Рама: Балканската лудост ни тласка от пътя към ЕС в старото буре с барут

Поводът за думите му е напрежението между Косово и Сърбия от последните месеци.

Министър-председателят на Албания коментира и връщането на косовските полицаи по домовете им, като определи това като закъсняла новина, но много добра. ОЩЕ: Сърбия освободи тримата арестувани косовски полицаи

Според него тази новина слага край на произволното лишаване от свобода на три лица, които не са извършили никакво престъпление и отваря отново пътя на деескалация и диалог.

"Радвам се, че силата на разума надделя над разума на силата. Надявам се, че със силата на разума, дългоочакваната деескалация може да започне незабавно и да разрешим възлите на окончателния процес на нормализиране между Косово и Сърбия", написа още Рама.

