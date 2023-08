Атина преживя най-горещия си юли от 1863 година насам

Средната 24-часова температура през юли тази година беше 31,3 градуса по Целзий, най-високата, регистрирана някога в обсерваторията. През юли 2012 г. средната стойност беше 31,1 по Целзий, и юли 2007 г. беше 30,6 по Целзий. ОЩЕ: Метеоролог заради климатичните промени: Южна България ще стане подобна на Северна Гърция. Ще живеем в "нов" за нас климатичен пояс

Средната максимална температура или най-високата стойност, достигната от термометрите през обедните и следобедните часове на юли, беше 37,1 по Целзий - най-високата стойност, регистрирана някога. Максималната дневна температура е регистрирана в 16 различни случая.

По отношение на абсолютните максимални температури най-високата температура, регистрирана през юли 2023 г. в атинския квартал Тисейо, е 42,8 по Целзий. Той не счупи рекорда от 44,8 по Целций, регистриран на 26 юни 2007 г., но е на четвърто място.

July was the hottest month in central Athens since 1863 https://t.co/X75xJUpgAj pic.twitter.com/DXIdOTit2n