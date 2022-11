ЕК предлага енергийна подкрепа от 1 млрд. евро за Западните Балкани

Стана ясно, че помощта ще бъде разделена на две части. Първата част от 500 милиона евро безвъзмездни средства ще бъдат изпратени като „незабавна финансова подкрепа“ за шестте страни от Западните Балкани.

ОЩЕ: Влиянието на Русия на Балканите - все по-опасно за крехкия мир в региона

Целта е да се подкрепят уязвими домакинства и уязвими предприятия. „Тази бюджетна подкрепа ще бъде приета през декември и ще бъде налична през януари – по други начини: много скоро. Втората част, другите 500 милиона евро безвъзмездна помощ, ще бъдат предназначени за инвестиции в енергийна инфраструктура. Това са основно инвестиции в газови и електрически интерконектори, за да има наистина обща мрежа и междусистемна връзка в региона с Европейския съюз. Много важен е акцентът върху инвестициите във възобновяема енергия – защото това ни дава независимост, това е чиста енергия и създава добри работни места у дома – и, разбира се, мерки за енергийна ефективност“, отчита фон дер Лайен.

Тя заяви, че Албания е водеща за следващата година и по думите й „Берлинският процес продължава да бъде в много добри ръце“.

We want to bring our partners as close as possible, as fast as possible.



At the #BerlinProcess Summit, President @vonderleyen announced a €1bn energy support package for the Western Balkans.



This investment is a geopolitical necessity and opportunity for both areas.