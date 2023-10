Фон дер Лайен: Черна гора е най-напреднала за ЕС (ВИДЕО)

Думите на фон дер Лайен идват на фона на новината от снощи за избор на ново правителство на Черна гора. Припомняме, че черногорските депутати гласуваха за ново правителство, подкрепено от проруски алианс, почти пет месеца след общите избори. Правителството на министър-председателя Милойко Спаич беше гласувано след маратонски дебати през нощта, като беше подкрепено от 46 от 66 присъстващи депутати в 81-членния парламент. ОЩЕ: Среднощно гласуване: Черна гора най-после е с правителство

Според фон дер Лайен сега усилията трябва отново да бъдат изцяло насочени към нейното присъединяване.

„Всички страни трябва да се обединят, за да постигнат резултати от реформите на ЕС“, смята председателят на ЕК. ОЩЕ: ЕП: Влизането на Черна гора в ЕС се бави - Русия, Китай и Сърбия имат пръст

Фон дер Лайен даде пресконференция с президента на Черна гора Яков Милатович, който поздрави новото правителство и парламента за консолидацията и заяви, че очаква политически консенсус.

