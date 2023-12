Хиляди протестиращи в Белград щурмуваха парламента, полицията използва сълзотворен газ (ВИДЕА)

След поражението на изборите миналата неделя, прозападната коалиция „Сърбия срещу насилието“ изпълни обещанието си, като мобилизира хиляди за голям протест по улиците на сръбската столица.

Президентът на Сърбия Александър Вучич потвърди обаче малко по-рано днес, че няма да позволи бунт в Сърбия, подобен на "Майдана" в Украйна, както и че няма да има касиране на изборите, а следващите такива ще бъдат чак през 2027 г.

#BREAKING #Serbia Look at the scale of the protests in Belgrade at this moment. pic.twitter.com/Se5xt3YgJf — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

Протестиращите се опитаха да проникнат в сградата на Общинския съвет (парламента на Белград). Те се опитаха да нахлуят и в кметството, където се помещава местната избирателна комисия като счупиха някои от прозорците на сградата. Силите за сигурност използваха сълзотворен газ.

‼️#Belgrade | #Serbia: Police used tear gas against the protesters, as reported by RIA. According to #Vucic's estimate, ~2500 people gathered at today's protest in the center of Belgrade 🇷🇸 pic.twitter.com/zmsN33sFwq — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 24, 2023

Припомняме, че управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) спечели 46,72% от гласовете на предсрочните парламентарни избори миналия уикенд докато опозиционният алианс "Сърбия срещу насилието" зае второ място с 23,56% от гласовете, според предварителните резултати на Централната избирателна комисия.

В понеделник международната мисия за наблюдение заяви, че СПП е спечелила по нечестен начин, понеже медиите са проявили пристрастност, както и че има нарушения при гласуването, като например купуване на гласове. Вучич от своя страна твърди, че изборите са били честни.

BREAKING:



Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV — Visegrád 24 (@visegrad24) December 24, 2023