Изкуственият интелект с голяма грешка - излъга, че Сърбия е поръчала 20 000 дрона от Иран

Новината се появи в няколко големи в международен план медии. Твърдеше се, че сръбският външен министър Горан Алексич е посетил Техеран, където се е срещнал с колегата си Али Багхери. Това е напълно вярно, но не и частта от материала, който впоследствие е бил бързо разпространен, че от Белград са обявили поръчка на 20 000 безпилотни машини „Шахед-136“.

Оказва се, че първоизточникът е Terror Alarm – първият в света информационен източник, който работи изцяло с изкуствен интелект (AI). В новината се добавяше още, че Алексич е казал на Багхери, че "няма бариери пред подобряването на взаимоотношенията" с Иран.

Именно AI е генерирал новината, установяват от беларуската опозиционна телевизия NEXTA, която пък е един от най-достоверните източници.

