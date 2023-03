Мицотакис обеща добри новини за гръцката икономика

Поводът за това бяха данни на Bloomberg за темповете на растеж на БВП на Гърция, като заглавието на статията е "С предотвратен Grexit, познайте чий дълг се представя по-добре?".

„Разрастването на БВП на Гърция „изпреварва големите икономики“ от 2019 г. насам, а процентът на намаление на необслужваните кредити „ненадминат от банковата индустрия навсякъде, според данни, събрани от Bloomberg“, написа Мицотакис.

Той определи това като добри новини и обеща още такива – скоро.

Greece’s GDP expansion "outpacing major economies" since 2019 and an NPL’s reduction rate "unsurpassed by the banking industry anywhere, according to data compiled by Bloomberg".



Good news and more good news to come soon. https://t.co/BnqHrTJ6oY