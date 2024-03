На километри от България: Вече се гради най-голямата база на НАТО в Европа (ВИДЕО)

Още: Румъния привика на разговор руския посланик

Стойността на проекта възлиза на 2,5 милиарда евро. Ще включва писти за излитане и кацане, хангари за самолети, помещения за съхранение и разполагане на оръжия, горива и смазочни материали, оборудване за обучение. Ще има още училища, детски градини, магазини и болница. Базата ще може да поеме 10 000 войници от НАТО и техните семейства.

#Romania has started building the largest #NATO military base in #Europe, which will be able to accommodate 10,000 military personnel. The facility is being built on the basis of the existing airbase in #Constanta. The cost of construction is estimated at 2.5 billion euros. pic.twitter.com/8j8e3bR6x2