От епицентъра: Кадър на баща от Турция, който не спира да държи мъртвата си дъщеря, разтърси света (СНИМКА)

Месут Хан-чер стои сред сринатия жилищен блок и държи за ръка дъщеря си. Той обаче вече не усеща пулса на 15-годишната Ирмак. Въпреки че, момичето лежи мъртво между две бетонни плочи, Месут не изпуска ръката ѝ.

[Trigger warning: death, graphic content]



FATHER HOLDS HAND OF LIFELESS DAUGHTER



LOOK: Mesut Hancer holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the earthquake in Kahramanmaras after a magnitude 7.8 earthquake struck the country on Monday. 📷: Adem Altan/AFP pic.twitter.com/zOnVueFrMl