Предсрочни избори в Сърбия: Вучич в битка с триглава опозиционна "ламя"

Около 6,5 милиона души имат право на глас за 250-местния парламент, а за мнозинство в събранието са необходими 126 места. Регистрирани са 18 листи с над 2000 кандидати. Около 1,6 милиона души имат право на глас в Белград, а в бюлетината има 14 листи. Гласоподавателите ще определят новите 110 съветници в градското събрание на столицата, които след това избират кмет. Косовските сърби имат право да гласуват на територията на Сърбия. Избирателните секции отварят в 7 ч. местно време и затварят в 20 ч.

Съперниците на Александър Вучич се надяват на "пробив" в столицата Белград, но на национално ниво президентът изглежда ще запази влиянието си. Днес е вторият път за по-малко от две години, в който се свикват предсрочни избори за столицата и третият парламентарен вот за период от четири години, в допълнение към безпрецедентното и избирателно решение за изместване на календара за гласуване с шест месеца напред в повече от над една трета от сръбските общини. От 2012 г. насам, когато Сръбската прогресивна партия (СПП) пое властта, са проведени 5 парламентарни избора, а 4 от тях бяха предсрочни, последните от които на 3 април 2022 г.

Предварителните оценки сочат, че в повечето населени места в страната вотът ще бъде спечелен от СПП на Вучич и неговите съюзници. Вучич подчерта в навечерието на честването на 15 години от основаването на партията, че предстоящото гласуване е "най-важното досега", въпреки че официално не е президент на формацията от месец май тази година. Малко вероятно е партията да си осигури категорична победа, но се очаква резултатът да е достатъчен, за да продължи коалиционното си управление със социалистите и други по-малки формации. Листата "Сърбия не трябва да спира" вероятно ще има най-много мандати в парламента.

Коалицията на президента управлява страната от 2012 г., когато той изведе новата тогава Сръбска прогресивна партия до победа. Вторият по големина партньор е Социалистическата партия на Сърбия (СПС), някога оглавявана от сръбския президент и осъден военнопрестъпник Слободан Милошевич. Неговият внук Марко Милошевич заема третото място в партийната листа.

На 1 ноември Вучич разпусна парламента и обяви датата за предсрочните избори. Владимир Орлич - председателят на Народното събрание, след това обяви извънреден вот за попълване на провинциални постове във Войводина и Белград, както и в 64 други градски и общински събрания. Решението на Вучич дойде след месеци на натиск и многохилядни протести след масовите стрелби през месец май, които шокираха нацията и формираха движението "Сърбия срещу насилието", което пък по-късно се превърна в опозиционна коалиция. Опозицията обвини Вучич и проправителствените медии в подхранване на атмосфера на насилие чрез излъчване на пропагандни риалити шоута, медийно затъмнение и критики срещу инакомислието, пише БГНЕС.

