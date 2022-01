Сръбските медии след съдебната победа на Джокович: Спечели в Австралия както винаги прави

„За удоволствие на всички тези, които излязоха по улиците, които по всички краища на света предложиха подкрепата си, Новак Джокович спечели в Австралия както винаги прави“, се казва в уводната статия на сръбския всекидневник Blic.

Outside Novak Djokovic lawyers office earlier this evening. I don’t recommend rearresting him. I have a Serbian uncle, and from experience, they’re a lovely, loving lot until they’re not. pic.twitter.com/w5aYixtUkW

Таблоидът Vecernje novosti обяви, че Джокович „е победил Австралия“, докато предупреди, че „нищо не е приключило още“.

Победата в съда на световния номер 1 бе приветствана и от жителите на столицата Белград, където стотици се събраха по улиците миналата седмица в подкрепа на своя сънародник, на когото президентът на Сърбия Александър Вучич обеща пълна дипломатическа подкрепа.

Други останаха загрижени, тъй като австралийското правителство все още може да се опита да отмени визата на Джокера за втори път, което ще означава и че той ще пропусне първия за годината турнир от Големия шлем, който започва на 17 януари.

Novak Djokovic:

1. Gave €1.000.000 to Italian hospitals for covid19

2. Gave €1.000.000 to Serbian hospitals for covid19

3. Gave money to Spain for covid19

4. Donated funds to Australia to fight bushfires

5. Donated funds to Melbourne City Mission disadvantaged children program