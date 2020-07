Управляващите в Хърватия обявиха победа

Хърватският премиер Андрей Пленкович обяви победата на управляващата партия Хърватска демократична общност (ХДС) на проведените вчера, 5 юли, парламентарни избори в страната, предаде БГНЕС.

Според държавната избирателна комисия на страната, след обработка на данните от 97,41% от избирателните секции дясноцентристката ХДС получава 66 места, "Рестарт", начело със социалдемократите, ще има 41 депутатски места, а партията на певеца и бизнесмен Мирослава Шкоро - 16 места.Привърженици на ХДС поздравиха премиерата на парти след края на изборния ден с традиционната за партията песен "The eye of the Tiger". Те се здрависваха и аплодираха, въпреки мерките срещу коронавируса."Благодаря ви, мили приятели, за блестящия резултат и победата на ХДС тази вечер с нашите партньори. Искам да благодаря на всички хърватски граждани, на всички, които гласуваха за нас днес, които дадоха подкрепата и за други партии, вярвайки, че избират по-добри решения за Хърватия “, каза Пленкович пред аудиторията. "Тази голяма победа задължава. Защото миналият ни мандат (мандат в парламента и правителството), беше труден и пълен с изпитания. И предизвикателствата, пред които сме изправени, изглеждат още повече", подчерта глава правителството и обеща още от днес да започне работа в икономиката, здравеопазването, укрепването на демокрацията и институциите, правата на човека и малцинствата. По предварителни данни в парламента ще имат депутати и независимото движение MOСТ на бившия председател на парламента Божо Петров, новото движение на левицата и социалдемократите "Можем", блокът, воден от либералната партия "Разумно" и Хърватската народна партия (ХНС).Общо 192 политически блока, партии и независими кандидати участваха парламентарните избори в Хърватия. Парламентът се избира за срок от четири години и се състои от 151 депутати.