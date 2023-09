Вучич отправя армията към границата с Косово (ВИДЕО)

Сръбският „Блиц“ публикува снимки на колона от военни камиони, натоварени с бронирани коли по пътя към Рашка.Това е още едно доказателство, че ситуацията в Северно Косово е извънредна след вчерашните стрелби в село Банска край Лепосавич, където косовски полицай и трима сръбски нападатели бяха убити.

Още: Национален траур в Косово днес

Припомняме, че в неделя един полицай беше убит, а друг ранен при сблъсък между патрулна част на полицията и група въоръжени етнически сърби в Северно Косово.

Министър-председателят на Косово Албин Курти заяви, че зад нападението в неделя стоят организирани престъпни групи с политическа, финансова и логистична подкрепа от Белград.

"Група сърби от Косово и Метохия поставиха два камиона като барикада в Банска, след което косовската полиция дойде и се опита да премахне барикадата. Избухна сблъсък и един полицай беше убит, а друг ранен", заяви от своя страна сръбският президент Александър Вучич. Според него международната общност е дала "картбланш да се убиват косовски сърби" след убийството на полицай етнически албанец.

Още: Вучич: Зад стрелбата в Северно Косово стоят местни косовски сърби

"Те (косовската полиция) се приближават до тях (нападателите) със снайпери, преследват ги и ги убиват, което те (международната общност) никога не са позволявали по такъв начин другаде", каза сръбският президент. Той обвини Курти, че се опитва да въвлече Сърбия в конфликт с НАТО. "Призовавам народа ни да остане мирен и спокоен, нека направим всичко възможно, за да предотвратим по-нататъшни кръвопролития", каза Вучич. Според Вучич косовският полицай е бил убит, защото силите на НАТО не са се намесили. Той заяви, че най-доброто решение би било разполагането на международни сили в северната част на Косово.

Още: Напрежението расте: Полицията в престрелка с най-малко 30 въоръжени в Северно Косово

"Някой направи това умишлено... за час и 20 минути събраха 460 членове на специалните части и всичко беше умишлено подготвено. Всичко това устройваше единствено (етническите) албанци и тези, които ги подкрепяха. Опасявам се, че това не е епилог и се страхувам, че ще става все по-лошо", заяви сръбският президент. Вучич също така осъди убийството на косовския полицай и заяви, че при сблъсъците са загинали трима етнически сърби и че има вероятност да загине още един.

По-рано полицията съобщи в изявление, че група въоръжени сърби са блокирали мост, водещ към село Банска, намиращо се близо до град Митровица, с два камиона без регистрационни номера. Избухнала е престрелка, след като групата е открила огън по полицаите, които са отишли на място, за да разследват въпроса. В региона бяха изпратени голям брой сили за сигурност, а граничният пункт Бърняк между Косово и Сърбия беше затворен.

Още: Четири са вече жертвите от сблъсъците в Северно Косово

Сърбия и Косово са изправени пред множество спорове, откакто Белград разглежда съседната държава като своя територия и блокира усилията ѝ да се присъедини към международни организации и да получи признание от други държави. Лидерите на двете страни се срещнаха на преговори в Брюксел с посредничеството на ЕС, за да нормализират отношенията си. Досега обаче страните се затрудняват да приложат постигнатите споразумения.

Quick Update



A long convoy of Serbian Army combat vehicles is seen advancing from Kraleva to Raska, near the Kosovo border, indicating a significant movement preceding today's attack on Kosovo. Reports local media



View more https://t.co/Yr4yaKIRG4#Kosovo #Serbia pic.twitter.com/TKv7zbIvcq