Браво! Александър Везенков е №1 в Евролигата за втори пореден път

Най-добрият баскетболист на България Александър Везенков получи голямо признание! Звездата на Олимпиакос спечели приза за "Най-полезен играч на кръга" в Евролигата за втори пореден път след успеха на гранда от Пирея над италианския Армани Олимпия Милано с 89:68.

В двубоя от третия кръг Везенков се представи фантастично и допринесе много за победата. Българинът реализира 22 точки, от които 3 тройки, 7 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 24 минути на терена. В миналия мач от турнира той си подели наградата с Нийл Сако от Лион-Вилюрбан.

Следващият мач на Александър Везенков и компания от четвъртия кръг в Евролигата е в петък (18 октомври) от 20:30 часа срещу Анадолу Ефес. "Червено-белите" загубиха от Фенербахче в първия кръг, но впоследствие надвиха Жалгирис и Олимпия Милано.

