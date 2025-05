Феноменален! Александър Везенков заслужи нова историческа награда (ВИДЕО)

Баскетболната звезда на България Александър Везенков заслужи историческата първа награда за Най-полезен играч на плейофите в Евролигата. Крилото на Олимпиакос се представи блестящо в сблъсъците на гранда от Пирея срещу Реал Мадрид. "Червено-белите“ отстраниха "кралете" с 3:1 победи в серията и се класираха за Финалната четворка. Приносът на Везенков бе най-значим в първите три срещи, когато бе над всички при реализаторите.

Спортист №1 България за 2022 и 2023 година остави на сметката си средни показатели от 19.0 точки, 6.5 борби и 3.0 асистенции за 4 мача в плейофите срещу Реал. Срещу името на 206-сантиметровия стрелец личи коефициент на полезно действие от 22.8 и 23.8% от общия брой точки на тима си в серията. Така Александър Везенков се превърна в първия носител на въпросната награда в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, като тя се дава на играча който оставил сериозна следа в хода на елиминациите.

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP! 🤩👏



Congratulations to @Olympiacos_BC's forward @SashaVezenkov who was truly UNSTOPPABLE this postseason! 🔥



