Йордан Минчев блести за Спиру Шарлероа в Европа

Националът на България по баскетбол Йордан Минчев изигра много силен двубой за своя отбор Спиру Шарлероа за Купата на ФИБА Европа. Той имаше значителен принос за победата на белгийския тим над Норкьопинг Долфинс с 97:85 (23:22, 28:19, 19:17 27:27) в среща от втория кръг в група G на турнира.

Минчев бе сред най-полезните за Шарлероа и се отличи с 18 точки, 4 борби и 1 асистенции за 22 минути на терена. Домакините от Швеция успяваха на моменти да затруднят съперника си. Това се случваше най вече през първото полувреме, а през вторите 20 минути гостите държаха инициативата.

ОЩЕ: "Трагедия! Държавата трябва да се стегне!": 3 основни клуба отказаха участие в елитния баскетбол (ВИДЕО)

He went in the BAG for this one! 🎒#FIBAEuropeCup x @spiroubasket pic.twitter.com/EeIoATt9ei