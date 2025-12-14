„Ботев оцеля“: Илиян Филипов разкри задълженията на пловдивския гранд

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов разкри в публикация в социалните мрежи какъв е размерът на дълга на гранда. Филипов управлява клуба от почти половин година и след последния мач за календарната 2025 г. направи равносметка на свършената работа. Бизнесменът обяви, че когато е поел управлението на клуба, дългът е надвишавал 9 милиона лева, а сега е спаднал под 5 милиона лева.

Илиян Филипов: „Ботев оцеля“

Ето какво написа Илиян Филипов: „След 5,5 месеца управление на клуба мога да кажа ясно: Ботев оцеля. И не просто оцеля – Ботев отново диша, изправя се и върви напред. Поехме ПФК Ботев Пловдив в един от най-тежките моменти в историята му – с 6,8 милиона лева дълг по документи, а реално – близо 9 милиона лева. Днес, благодарение на общите ни усилия, задълженията на клуба са под 5 милиона лева. Това не са обещания – това са факти, извоювани с труд и лишения. От сърце благодаря на всички приятели, партньори и фирми, които припознаха нашата борба и застанаха до Ботев с рекламни договори, за да има приходи, стабилност и бъдеще. Приятели, без вашата подкрепа тази битка нямаше как да бъде спечелена.

Още: От Спартак разкриха трансферни планове на Левски! За Ботев Пловдив Купата е основна цел

„И на терена вървим напред“

Всички знаете – активът на един футболен клуб са неговите футболисти. На 29.06.2025 г. Ботев разполагаше с футболисти на стойност 3,5 милиона евро. Към днешна дата Ботев притежава футболисти за 10,7 милиона евро. Това означава перспектива, сигурност и самочувствие за бъдещето. И на терена вървим напред. Ботев е 11-и в класирането и 5 точки над зоната за изпадане. Вчера се класирахме за четвъртфинал за Купата на България и променихме 31-годишна черна статистика, побеждавайки Спартак Варна с 0:2 на техния стадион.

Още: ФИФА пак глоби топ български клуб

„Върнахме живота на „Колежа“

Днес направихме още една важна крачка – върнахме живота на „Колежа“. С откриването на Коледен базар „Колежа“ показахме, че стадионът не е просто бетон и трибуни, а сърцето на Ботев. Въпреки всички пречки и административни спънки, които ни бяха и продължават да ни се поставят от кмета на града Костадин Димитров, ние не се отказахме. Преборихме се и отворихме базара. Същото протакане и фалшиви обещания срещаме и при разговорите за подписването на договора за последния етап на стадион „Христо Ботев“. И въпреки всичко това аз съм щастлив, защото знам едно: Ботев го има. И Ботев ще го има“.

Още: Собственикът на Ботев сезира кмета на Пловдив, разтревожен и разочарован от "бездействие"