Ботев Пловдив се разходи до Варна, свърши си работата за 40 минути и продължи напред за Купата

Ботев Пловдив постигна комфортен успех с 2:0 над Спартак Варна в двубой от 1/8-финалите за Купата на България.

Гостите бяха по-активният тим от самото начало Стражът на Спартак Илия Шаламанов-Тренков се справи с удари на Балоянис и Армстронг Око-Флекс. В средата на полувремето Луис Пахама опита акробатично изпълнение, което не се ознаменуваха с успех. В 30-ата минута логичното се случи. Око-Флекс се преборо за изритана топка, финтира бранител и отправи силен шут с левия крак, за да матира противниковия вратар - 0:1.

Не след дълго Маскоте се озова на точното място за добавка от близко разстояние, с която удвои преднината на "канарчетата". Преди почивката претенции на Спартак за дузпа не бяха уважени, а Пахама завърши свой ред с удар в аут. На почивката Гьоко Хаджиевски извърши две промени. На терена се появиха асовете в атака Шанде и Георг Стояновски.

Домакините опитаха да наложат натиск, но трудно създаваха положения. В 70-ата минута появилият се от скамейката Митков пропусна, излязъл очи в очи с Шаламанов-Тренков. В следващите минути имаше неточни изстрели и към двете врати. Калу от Ботев разочарова с няколко свои отигравания