От Спартак разкриха трансферни планове на Левски! За Ботев Пловдив Купата е основна цел

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски разкри за трансферни планове на лидера в Първа лига Левски. Специалистът говори след поражението на "соколите" за Купата на България от Ботев Пловдив. Наставникът обясни за интерес към Бернардо Коуто и Шанде, но подчерта, че няма нищо финално - само разговори. От "канарчетата" пък заявиха, че турнирът за Купата е тяхна основна цел, защото е най-прекият път към Европа.

Гьоко Хаджиевски за интереса към Шанде и Коуто

„Има интерес за Шанде и Коуто, има разговори, всички го знаят. Изиграха силен сезон двамата, нормално е в ситуацията да дойдат Левски, Лудогорец и по-големи клубове от Европа. Нищо не е завършено, само разговори. Не искаме никой да се контузи. Трябваше да ги пощадим", започна Хаджиевски след загубата на Спартак от Ботев Пловдив.

“Мисля, че още първото полувреме можехме да вкараме и трети гол. Мисля, че на този тежък терен се представихме добре. Така или иначе 2:0 е добър резултат и продължаваме напред. Не допуснахме гол. Теренът бе доста труден, но важна победа за нас. Купата е една от целите този сезон, след като в шампионата не се представяме добре. Дано жребият е благосклонен към нас. Сега трябва да си починем по най-добрия начин. Сезонът започна много тежко за нас, загубихме няколко мача, които не заслужавахме. В последните мачове играта се подобри, но пак имаше мачове, които загубихме злощастно. През пролетта трябва да покажем ново лице и да зарадваме привържениците”, каза от своя страна Тодор Неделев.

"Надявам се, че ще си подобрим и класирането. С една добра подготовка отборът да изглежда по по-добър начин. През Купата е най-прекият път до Европа. Ботев където и да излиза да играе търси победа. Всеки един мач е важен", гласеше коментарът на помощника на Херо - Тодор Киселичков.

