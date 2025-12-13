Кабинетът подаде оставка:

От Спартак разкриха трансферни планове на Левски! За Ботев Пловдив Купата е основна цел

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски разкри за трансферни планове на лидера в Първа лига Левски. Специалистът говори след поражението на "соколите" за Купата на България от Ботев Пловдив. Наставникът обясни за интерес към Бернардо Коуто и Шанде, но подчерта, че няма нищо финално - само разговори. От "канарчетата" пък заявиха, че турнирът за Купата е тяхна основна цел, защото е най-прекият път към Европа. 

Гьоко Хаджиевски за интереса към Шанде и Коуто

„Има интерес за Шанде и Коуто, има разговори, всички го знаят. Изиграха силен сезон двамата, нормално е в ситуацията да дойдат Левски, Лудогорец и по-големи клубове от Европа. Нищо не е завършено, само разговори. Не искаме никой да се контузи. Трябваше да ги пощадим", започна Хаджиевски след загубата на Спартак от Ботев Пловдив.

Ботев Пловдив

“Мисля, че още първото полувреме можехме да вкараме и трети гол. Мисля, че на този тежък терен се представихме добре. Така или иначе 2:0 е добър резултат и продължаваме напред. Не допуснахме гол. Теренът бе доста труден, но важна победа за нас. Купата е една от целите този сезон, след като в шампионата не се представяме добре. Дано жребият е благосклонен към нас. Сега трябва да си починем по най-добрия начин. Сезонът започна много тежко за нас, загубихме няколко мача, които не заслужавахме. В последните мачове играта се подобри, но пак имаше мачове, които загубихме злощастно. През пролетта трябва да покажем ново лице и да зарадваме привържениците”, каза от своя страна Тодор Неделев.

"Надявам се, че ще си подобрим и класирането. С една добра подготовка отборът да изглежда по по-добър начин. През Купата е най-прекият път до Европа. Ботев където и да излиза да играе търси победа. Всеки един мач е важен", гласеше коментарът на помощника на Херо - Тодор Киселичков.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Ботев Пловдив Спартак Варна Бернардо Коуто Гьоко Хаджиевски
