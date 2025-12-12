ФИФА пак глоби топ български клуб

Ръководството на Ботев Пловдив получи поредна глоба от Международната футболна федерация ФИФА. Според колегите от Sportal.bg. "канарчетата" са санкционирани за трети път за регистрация на нови футболисти. Наказанието е вкарано в регистрите с днешна дата и е валидно за три поредни трансферни прозореца. Към настоящия момент все още няма позиция от пловдивчани. При първия подобен случай сегашното ръководство на "Колежа" обвини предишните властимащи.

ФИФА глоби Ботев

Така Ботев вече има три подобни санкции със същата валидност. Първата бе наложена на 24 октомври, а втората на шести ноември. Подобни наказания се дават, когато даден клуб е осъден за задължения към бивш футболист, служител или агент. Скоро след погасяване на задълженията забраната се вдига в кратък срок, пишат от Sportal.bg.

Освен Ботев ситуацията в Берое е сходна. По една забрана имат още Спартак (Варна), Ботев (Враца). С три санкции са също така и Верея и Крумовград, но те в момента са в аматьорските лиги.

Междувременно сдружение "ПФК Ботев", което е собственик на футболния Ботев Пловдив, сезира кмета на Пловдив Костадин Димитров във връзка със забавянето на строителството на спортната инфраструктура в града. От организацията се обърнаха към градоначалника с официално писмо, в което алармираха, че това забавяне създава реални рискове за бъдещето на инфраструктурните обекти, включително и за стадион "Христо Ботев".