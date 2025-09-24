ЦСКА обяви голямото завръщане на Христо Янев и припомни успехите му с "червените"

Българският футболен гранд ЦСКА официално съобщи новината, че Христо Янев е новият старши треньор на отбора. Днес Янев подписа договора си с "червените", за който неофициално се знае, че е за 1+1 година, с някои важни клаузи в него. Янев ще направи официалния си дебют начело на ЦСКА на 27 септември, когато ЦСКА гостува на Локомотив София.

ЦСКА представи Христо Янев

В щаба на Янев влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор). Това обаче не е първи престой на Ицо Янев като треньор на ЦСКА. Той води отбора през 2016-та, когато тимът вдигна Купата на България като участник във "В" група. Именно този успех бе припомнен от "армейците", както и успехите на Янев като футболист на ЦСКА. Ето как от стадион "Българска армия" представиха новия си треньор:

Още: ЦСКА този път си върза гащите - разкриха за безмилостни клаузи в договора на Христо Янев

"Христо Янев е тясно свързан с нашия клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Добре дошъл на Христо Янев у дома!

ЦСКА му желае много успехи, радостни моменти, победи и трофеи с любимия клуб!"

Още: ЦСКА изпрати поредната изкупителна жертва. И така до следващия обречен на пангара