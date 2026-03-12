Кабинетът увеличи заплатите на работещите в БДЖ, пощите и градския транспорт

Кабинетът прие две решения за увеличение с 5% на субсидията на организациите в страната, които не са бюджетни. "С тези два акта ние ще изравним третирането и на субсидираните организации, и на бюджетните към държавата. Става въпрос за БДЖ, НКЖИ, Български пощи и системите на градския транспорт във всички общини в България. Общата подкрепа е 31,1 милиона евро, като това е еднократна сума в рамките на действащия удължителен закон", каза финансовия министър Георги Клисурски след края на срещите със синдикатите в четвъртък.

По думите му когато се стигне до приемането на редовен бюджет, предстоят разговори за цялостния размер на субсидията и колко да е увеличението на всички сектори в държавата.

"Тези проблеми доста често стават циклични, периодично виждаме стачки и недоволства. Цялата геополитика около нас и в света вече не допуска институциите да не работят активно в диалог, а предприятията да са нереформирани. Това взаимодействие ще продължи и занапред", увери от своя страна транспортния министър Корман Исмаилов.

"Благодаря за бързата реакция на правителството. Под натиска на напрежението в тези предприятия имаше и доста протести в част от тях. Напомнях, че щяха да се случат още в края на миналата година. Не се случи 10% хоризонтално увеличение в преправения бюджет през зимата, продължавам да напомням, че това не е станало все още. Някои увеличения и сега обаче още не са достигнали, като например това в БНР, въпреки разговорите с ръководството", каза от своя страна Пламен Димитров от КНСБ.

А редовен бюджет - кога?

По думите на Димитров той се "подписва", че новият държавен бюджет за 2026 г. щял да бъде на 90% същият като неприетия от предходната година, когато съвсем в края тринстранката постигна съгласие върху редактиран вариант на бюджет. До този момент се стигна, след като многохилядни протести в цялата страна възразиха срещу първоначално предложената финансова рамка за 2026 г., довело до оттегляне на бюджета. Впоследствие недоволството по площадите ескалира със стотици хиляди протестиращи и в крайна сметка завърши с оставка на кабинета Желязков, което не бе отчетено и припомнено като хронология от Пламен Димитров.

"В градския транспорт сагата продължава. След местните избори КНСБ и "Подкрепа" поискахме да продължим старата традиция със споразумение за увеличение на заплатите на работещите с по 15% на година. Със сегашните кметове в София и Варна не успяхме, имаме само в Русе, което дава предвидимост. Като няма предвидимост, има протести и хората си искат заплатите. Тези 5% далеч няма да удовлетворят очакванията, но това е първа стъпчица. Останалите ще си ги търсим от редовния бюджет", каза още той.

Министър Клисурски уточни какво има предвид под "еднократна сума": "Тази сума ще е достатъчна за 5% увеличение за цялата година, но се дава сега. В нормална година би се дала още от 1 януари, но с гласуването днес да кажем, че от утре, когато се обнародва, средствата ще бъдат преведени".

За мерките за горивата, финансовият министър уточни, че правителството със сигурност предприема действия. "Имаме идеи за конкретни мерки. Днес ще се съберем междуведомствената работна група и след това ще съобщим за действията. Правителството работи, а какво ще приеме НС – не мога да коментирам", подчерта още Клисурски.