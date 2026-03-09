Кабинетът "Гюров" продължава с рокадите

Заместник областните управители в Разград, Благоевград, Хасково, Смолян и Стара Загора са освободени от длъжност. Това съобщава БТА, позовавайки се на информация от пресцентровете на съответните областни администрации. На първото си заседание на 23 февруари служебното правителство с премиер Андрей Гюров освободи всички областни управители в страната.

В Разград от постовете им са освободени заместник областните управители Михаил Тодоров и Назиф Зюлкяр. И двамата са назначени по време на служебния кабинет на Димитър Главчев. Зюлкяр встъпва в длъжност на 1 август 2024 г., а Тодоров - на 18 юли 2025 г.

Със заповед на служебния премиер Андрей Гюров са освободени и заместник областните управители на Хасково Митко Петров и Богдан Кирилов. Към момента няма информация за нови назначения, уточняват от областната администрация. Петров е заемал поста два пъти - първо в последния кабинет на Бойко Борисов, а след това отново от 1 август 2023 г., когато на власт беше редовното правителство на Николай Денков. Кирилов пое длъжността на 10 юни миналата година по време на служебния кабинет "Главчев".

В Смолян от длъжност са освободени заместник областните управители Андриян Петров и Красимир Даскалов. Петров е заемал поста и в периода 2014 - 2021 г., а през юли 2024 г. отново е назначен по време на служебния кабинет "Главчев". Даскалов е бивш кмет на Девин в периода 2015 - 2019 г., издигнат и избран от ГЕРБ, след което е бил общински съветник в Общински съвет - Девин.

В Благоевград има и нови назначения. Със заповеди на премиера Андрей Гюров за заместник областни управители са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев. От длъжността е освободен Христо Ангелов, който заемаше поста от октомври 2023 г. по време на редовното правителство на Николай Денков.