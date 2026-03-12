Правителството на Гюров:

Пореден опит държавата да не остане без пари: Гледат удължителния бюджет

Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание ще обсъди на първо четене удължаването на закона за Бюджет 2025. И в момента страната се намира в ситуация на т.нар. "удължителен закон", но той изтича на 31 март тази година. В текстовете е записано новото удължаване да е до приемане на нов бюджет, като вече има искания за промени в параметрите. Националното сдружение на общините поиска 200 млн. евро в предложените текстове, остава неизяснен и въпросът за потенциални добавки заради поскъпването на горивата. Още: Саботират удължителния закон за бюджета: ДБ с призив за държавническо поведение в парламента (ВИДЕО)

Фискалният съвет каза думата си за удължителния бюджет

Фискалният съвет (ФС) определя като положителна стъпка ранното приемане на удължителния бюджет от страна на Министерския съвет. Това се казва в позиция на ФС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Ако Народното събрание го приеме, това предотвратява несигурност в публичните финанси още отсега, дава спокойствие на общините и публичния сектор, както и защитава големите плащания и евросредствата към бизнеса и гражданите, посочват от ФС.

Редом с това решението показва отговорност пред европейските партньори и международните пазари. Фискалният съвет окуражава всяко действие, което води до стабилни публични финанси, се подчертава в позицията.

Вчера финансовият министър Георги Клисурски подчерта, че удължителният закон дава възможност общините да могат да правят по-гъвкави плащания, както и възможност да се сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE.

