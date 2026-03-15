Без таван, хеликоптерни пари и популизъм: Гюров обяви схемата за подкрепа от високите цени на горивата

„Можем да подходим популистки и да въведем таван на цената на горивата, но горивата ще изчезнат от пазара. Нашата задача е друга – да не предлагаме популизъм, а работещи решения, които ще отидат по сметките на хората. Разработили сме схема, при която хора, които имат най-ниски доходи два пъти до линията на бедност, които имат кола, лизингов договор за автомобил и са си платили глобите и данъците, ще получат в рамките до 20 евро помощ на месечна база, когато цените на горивата се задържат на високо ниво“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред БНР.

По думите му средствата не са хеликоптерни пари, а за хората, които имат нужда от тях. От 20 до 30 млн. евро ще струва мярката на служебното правителство за помощ на най-бедните хора за високите цени на горивата. Мярката ще важи до тогава, до когато цените на горивата са на високи цени, уточни Гюров.

Втората мярка, която готви служебното правителство за бизнеса е отлагане на мярката за увеличаване на тол таксите.

"Един човек се опитва да се изтъргува по "Магнитски"

Снимка: БГНЕС

Той коментира и Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. „На всички граждани е трудно да разберат какво се случва с пакта за мир. Причината – самият устав е скандален. Най-важното е дали парламентът може да задължи правителството в нарушение на Конституцията да внесе този договор за ратификация“, коментира Гюров. И атакува правителството на Росен Желязков защо не е внесло договора за ратификация за гласуване в Народното събрание.

Според него управлението се използва от един човек, който се опитва да се изтъргува по „Магнитски“. „Това е човекът народният представител Делян Пеевски“, който е в списъка „Магнитски“. В министерски съвет се подготвя жалбата към Конституционния съд и ще тръгне натам още утре“, закани се служебният премиер.

Андрей Гюров коментира и работата на служебното правителство за удължителния бюджет – да може държавата да се разплати за заплати, пенсии и социални помощи. „Сега точно тези хора, които изкараха гражданите на улицата, правят предложения за промени в бюджета. Само преди 2 месеца този бюджет нямаше пари за хората, а за службите и за МВР. Това вбеси гражданите и поискаха промяна. Точно тези хора, които можеха да покажат на гражданите, че се грижат за техните интереси, сега искат вместо през вратата, да влязат през шпионката“, възмутен е Гюров.

