Втората рокада в кабинет "Гюров" е факт: Йотова подписа указа за новия регионален министър

Държавният глава Илияна Йотова освободи със свой указ Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие в служебното правителство. Със същия указ за министър е назначен нейният заместник в служебното правителство Николай Найденов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Причаната за оставката на Бонева са "здравословни причини".

Тя обаче е вторият министър в кабинета "Гюров", който си тръгва още в началото. Припомняме, че ден след клетвата на служебната власт - на 20 февруари същото стори и Стоил Цицелков, който беше вицепремиер за честни избори. ОЩЕ: Втори министър напусна служебния кабинет

Какво успя да свърши за по-малко от три седмици?

Бонева пое поста от регионалния министър Иван Иванов на 19 февруари и обеща пълна прозрачност в проектите.

Една от първите й задачи беше да смени шефа на АПИ. С нейна заповед Бонева освободи досегашният председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж.Йордан Вълчев. Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаването на титуляр.

Кой е новият министър?

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г. ОЩЕ: Новият регионален министър освободи шефа на АПИ